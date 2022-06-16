الموانئ المصرية تستقبل 210 آلاف طن صب جاف لصالح القطاع الخاص وهيئة السلع التموينية

تستقبل الموانئ المصرية المتمثلة في (الإسكندرية، الدخيلة، دمياط ) حجم بضائع من الصب الجاف النظيف سواء من الذرة والسكر، وكذا شحنتين من الصب الجاف غير النظيف بنحو 210 آلاف طن، بدءا من اليوم وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

واستقبلت ميناء الإسكندرية، شحنة من الذرة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 20.5 ألف طن وذلك لصالح شركة آدم جرين، كما تستقبل ميناء غدا شحنة من الذرة القادمة من أوكرانيا لصالح شركة مناسك للاستيراد والتصدير، والتي تصل الى قرابة 4.9 ألف طن.

كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من السكر بواقع 51 ألف طن من البرازيل لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الذرة الارجنتيني لصالح شركة مناسك للاستيراد والتصدير والتجارة بواقع 20 ألف طن.

وتستقبل أيضا ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة الارجنتيني لصالح شركة مناسك للاستيراد والتصدير بواقع 35 الف طن.

كما استقبلت ميناء الإسكندرية شحنة من الفحم الحجري بواقع 5 آلاف طن وذلك من روسيا لصالح الشركة الدولية للفحم، كما تستقبل ميناء أيضا شحنة أخرى من الفحم الحجري لصالح نفس الشركة بواقع 29 ألف طن، كما تستقبل ميناء الدخيلة مطلع الاسبوع المقبل 10 ألآف طن من الولايات المتحدة الامريكية لصالح شركة أسمنت العامرية.

يذكر أن واردات مصر من القمح الروسي شهدت خلال الثلاثة الأشهر الماضية نموًا بنحو 48% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم بعض التعقيدات التي تتعرض لها عمليات الشحن بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وسجلت واردات مصر من القمح الروسي انتعاشًا بنحو 84% خلال الفترة الممتدة من مارس إلى مايو من العام الجاري، لترتفع إلى 1,056,290 طن مقارنة بـ 573,213 طنًا خلال الفترة المماثلة من عام 2021.

أما خلال الفترة من يناير إلى مايو، انخفض إجمالي واردات مصر من القمح بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 3.3 مليون طن؛ كما تراجعت ورادت مصر من القمح الروسي بنسبة 30% إلى 1.66 مليون طن، لكنها تمثل أكثر من 50% من إجمالي واردات القمح.

وحاول كل القطاع الحكومي، متمثلًا في الهيئة العامة للسلع التموينية، والقطاع الخاص في تنويع مصادر القمح هذا العام في ظل ارتفاع الأسعار.

كما جاءت معظم واردات القمح الروسي من خلال القطاع الخاص، وقال التجار إن الحبوب الروسية أرخص، في حين أن القمح الفرنسي والألماني والليتواني كان أكثر تكلفة.