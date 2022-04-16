تستقبل هيئة ميناء الإسكندرية الأسبوع المقبل 209 آلاف طن من الفحم الحجري والبترولي، لصالح شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية.

ووفقًا لبيانات هيئة الميناء، فإن تلك البضائع سيتم استيرادها من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تصل يوم 20 إبريل شحنتين من الفحم الحجري، حيث تصل الأولي بحمولة 5.6 ألف طن لصالح شركة الإسكندرية للأسمنت بورتلاند، كما تصل الشحنة الثانية في نفس اليوم الى 50 ألف طن وذلك لصالح شركة مصر للأسمنت قنا .

وتستقبل ميناء الإسكندرية 3 شحنات يوم 22 ابريل، وتصل الأولي لصالح شركة أسمنت المصريين لإدارة مشروعات الإسمنت بواقع 5 ألآف طن من الفحم الحجري، بينما الشحنة الثانية بواقع 6 ألآف طن لصالح شركة الإسكندرية للأسمنت بورتلاند، فيما تصل الشحنة الثالثة بواقع 39 ألف طن لصالح شركة النهضة للصناعات بالإسكندرية .

كما تستقبل ميناء الإسكندرية يوم 27 إبريل الجاري بواقع 50 ألف طن من الفحم الحجري وذلك لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف.

وتستقبل ميناء السخنة يوم 18 ابريل المقبل بواقع 27 ألف من الفحم البترولي لصالح أسمنت سيناء، كما تستقبل السخنة يوم 18 ابريل ايضا شحنة بواقع 26 ألف طن من الفحم البترولي من الولايات المتحدة أيضا لصالح شركة لافارج للأسمنت مصر.

وخلال مارس الماضي أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية ضوابط بخصوص تداول وتشوين الفحم، ليتم تطبيقها عبر شركات الشحن والتفريغ بالميناء.

يأتي ذلك على خلفية استقبال هيئة الميناء كميات ضخمة من الفحم خلال الفترة الأخيرة، لتحتل أهم الموانئ استقبالا للفحم متفوقة على موانئ البحر الأحمر وباقي الموانئ المصرية.

ووفقا لمنشور ملاحي، فقد تضمنت الشروط أن يكون التخزين على هيئة أكوام داخل الهناجر مع وجود تهوية جيدة جدا وأرضية مانعة لتسرب المياه الناتجة من الترذيذ، وكذا الالتزام بالحد الأقصى لارتفاع الأكوام المضغوطه تسعة أمتار فوق سطح الأرض والغير مضغوطة خمسة أمتار فوق سطح الأرض.

كما يتم الالتزام بتركيب أنظمة لرش أكوام الفحم بالمياه لمنع تطاير أتربة الفحم ولضمان نسبة رطوبة كافية لتلك الأكوام من 10 – 15% على أن تكون أنظمة الرش عبارة عن ترذيذ أو ترذيذ ضبابي وليس عمود متماسك، بالاضافة إلى الالتزام بعمل بيارات لتجميع المياه الناتجة من عملية ترذيذ الفحم.

وألزمت هيئة الميناء الالتزام بتركيب أجهزة رصد مستمر للأتربة وربطها بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء التابعة لجهاز شئون البيئة، بالاضافة إلى الإلتزام بتركيب أجهزة رصد أول أكسيد الكربون في منطقة التفريغ وأماكن التخزين لرصد وقوع أي عملية إشتعال ذاتي، ولا يجوز استخدام هناجر تشوين الفحم لأي غرض آخر.

كما يجب ألا تتجاوز مدة تشوين الفحم شهرًا واحدًا من يوم وصول الفحم للميناء وحتى خروجه منها، والالتزام بعملية التنظيف المستمرة للأرصفة والمخازن والأجهزة والمعدات لإزالة أتربة الفحم.

وذهبت التعليمات إلى الالتزام بالتشجير بارتفاعات عالية والتنظيف المستمر للطرق المواجهة والمؤدية للهناجر والمخازن والتخلص من مخلفات تجريف الفحم بطريقة آمنة في أماكن تبعد بمسافة لا تقل عن 1500 متر من أقرب تجمع سكني.