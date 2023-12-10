الموانئ المصرية تستقبل 204 آلاف طن من الصب الجاف

تستقبل الموانئ المصرية قرابة 204 ألف طن من الصب الجاف النظيف، والغير نظيف وذلك لصالح شركات القطاع الخاص، بالاضافة الى هيئة السلع التموينية عبر موانئ الاسكندرية ودمياط وسفاجا.

تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الصب الجاف الغير نظيف ” الفحم الحجري ” والواردة من الولايات المتحدة الامريكية، بواقع 58 ألف طن، وذلك لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف.

كما تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الذرة بواقع 20 ألف طن لصالح شركة مناسك للاستيراد والتصدير والواردة من أوكرانيا.

كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من القمح الواردة من رومانيا بواقع 63 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية عبر السفينة وادي العرب.

يذكر أن ميناء سفاجا استقبل اليوم ” السبت” شحنة من القمح الواردة من رومانيا ايضا بواقع 63 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية ، كما استقبل ميناء السخنة شحنة من السكر البرازيلي لصالح الشركة المصرية المتحدة للسكر.

ومن التوقع ان تستقبل الموانئ المصرية، كميات كبيرة من الارز الواردة من الهند، وذلك في أعقاب تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية عن استيراد كمية 250 ألف طن أرز ابيض، وذلك لزيادة الاحتياطي الإستراتيجي من سلعة الأرز ليصل بذلك إلى أكثر من 6 شهور، ومن المتوقع وصولها خلال 6 أسابيع من تاريخ التعاقد، وفور وصولها سيتم طرحها بأسعار مناسبة لضبط الأسواق.

كان علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية قال في تصريحات تلفزيونية منذ ايام ان وزارة التموين ستقوم باستيراد 250 ألف طن أرز هندي وذلك بعد استثناء مصر من الحظر الذي فرضته الهند على وراداتها من الارز.

وفي سياق متصل قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالاجتماع مع رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات المصرية وممثلي الشعبة ويأتي هذا اللقاء في اطار الحرص المستمر علي وضع أطر حاكمة ومنظمة للتعاون مع شعبة الأرز لضمان توريد الأرز بأسعار عادلة تحقق الوفرة والإتاحة المطلوبة في الأسواق خلال الفترة الحالية.

كما شدد المصيلحي أثناء الاجتماع علي أن هناك قواعد عمل متفق عليها مسبقًا تضمن تحقيق الرقابة على كافة الشركات والمنشآت العاملة في الأرز في كافة مراحل التداول وذلك طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 110 والصادر بتاريخ 1/8/2023 في شأن تنظيم تداول الأرز.

والذي أكد علي ضرورة تدوين وكتابة علي العبوات المعدة للبيع (سعر المستهلك، تاريخ الانتاج ، مدة الصلاحية، الوزن الصافي، جهة التعبئة) كما تلتزم الكيانات والمنشآت والشركات المتعاملة في الأرز بإخطار وزارة التموين ببيان اسبوعي بالكميات المخزنة لديهم وأسعار المستهلك، وشدد القرار كذلك علي قيام كافة المضارب بجميع أنواعها وكذلك كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين وتداول الأرز بالتسجيل لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية.