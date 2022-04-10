الموانئ المصرية تستقبل 200 ألف طن من الصب الجاف

تستقبل هيئة ميناء دمياط الثلاثاء المقبل شحنة من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، بواقع 63 ألف طن، والتي تم استيرادها من دولة رومانيا، والتي تعد أهم الأسواق البديلة لأوكرانيا وروسيا.

كما تستقبل ميناء الدخيلة غدا ” الاثنين ” شحنة من الذرة لصالح شركة كوفكو اجري ايجيبت تريدنج ليمتد بواقع 41 ألف طن والتي تم استيرادها من الأرجنتين .

كما انه جاري تفريغ حمولة 63 ألف طن على متن السفينة EMMAKRIS 11، وذلك بميناء الدخيلة من القمح الروماني .

من ناحية أخرى أعلنت روسيا رفع الضريبة على صادرات القمح إلى 101.4 دولار في الفترة من 13 – 19 أبريل، وفقاً لبيان وزارة الزراعة الروسية يوم الجمعة الماضية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها روسيا رسوم تصدير القمح إلى أكثر من 100 دولار، حيث استمرت الضريبة في ارتفاع لمدة أربعة أسابيع متتالية بعد انخفاضها لمدة تسعة أسابيع قبل ذلك.

كما رفعت الوزارة ضريبة الصادرات على الشعير والذرة إلى 75.4 دولارًا و 70.6 دولارًا للطن على التوالي، كما توقع نائب رئيس اتحاد الحبوب الروسي، أن تزداد رسوم تصدير الحبوب الروسية خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق أظهرت بيانات الموانئ المصرية، أن مينائي الدخيلة والسخنة قرابة 98 ألف طن من الفحم البترولي، والتي تم استيرادها لصالح شركات الأسمنت من قبل الولايات المتحدة الامريكية.

وتتركز تلك الشحنات في شحنة من ميناء الدخيلة من الفحم البترولي يوم 12 ابريل لصالح شركة أسمنت حلوان، وذلك بواقع 45 ألف طن.

كما تستقبل ميناء السخنة يوم 18 ابريل بواقع 27 ألف من الفحم البترولي لصالح أسمنت سيناء، كما تستقبل السخنة يوم 18 ابريل ايضا شحنة بواقع 26 ألف طن من الفحم البترولي من الولايات المتحدة أيضا لصالح شركة لافارج للأسمنت مصر.