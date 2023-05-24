الموانئ المصرية تستقبل 200 ألف طن من الحبوب خلال 48 ساعة

استقبلت الموانئ المصرية نحو 200 ألف طن من الصب الجاف النظيف “الحبوب”، خاصة الذرة والقمح، وذلك خلال يوميْ أمس الثلاثاء، واليوم الأربعاء، وذلك عبر موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا.

ووفق بيانات هيئات الموانئ، فقد استقبل ميناء الإسكندرية، أمس الثلاثاء، شحنة من الذرة بواقع 6.5 ألف طن من جمهورية مولدوفا، لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة.

كما استقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة الأوكراني بواقع 8 آلاف طن لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة، بالإضافة إلى استقبال شركة روتس كومودينتز لتجارة الحبوب، عبر ميناء ميناء الدخيلة، شحنة من الذرة الأوكراني بواقع 6.5 ألف طن.

كما استقبل ميناء دمياط، أمس، شحنة من الذرة الأوكراني بواقع 23 ألف طن لصالح شركة كايرو ثري إيه، كما استقبلت الشركة نفسها شحنة من الذرة أيضًا بواقع 33 ألف طن عبر ميناء دمياط أيضًا.

كما استقبلت شركة الدلتا لإنتاج اللحوم شحنة من الذرة الروماني بواقع 5 آلاف طن.

واستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الروسي، لصالح هيئة السلع التموينية، كما استقبلت شركة ميديترانيو للتجارة شحنة من الذرة الأرجنتيني بواقع 42 ألف طن عبر الميناء نفسه.

بينما يستقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء 24 مايو، نحو 4 آلاف طن من القمح، لصالح إم إم بي من أوكرانيا.

كما استقبل ميناء سفاجا شحنة من القمح الروسي، لصالح هيئة السلع التموينية، بواقع 63 ألف طن، كما استقبل ميناء الدخيلة شحنة من القمح الروسي أيضًا لصالح شركة حورس للحبوب.

كما استقبلت شركة الحرية للتجارة فريكو شحنة من الذرة بواقع 3.3 ألف طن، عبر ميناء دمياط، كما استقبلت شركة مناسك للاستيراد والتجارة شحنة من الذرة بواقع 16 ألف طن من أوكرانيا.

كما استقبلت شركة جرين انترناشيونال للاستيراد والتصدير شحنة من القمح الأوكراني بواقع 6.4 ألف طن.

كما استقبل ميناء الدخيلة شحنة من الذرة الأوكراني، بواقع 3.8 ألف طن، لصالح شركة تبارك للأسمدة، فيما استقبلت شركة الإسكندرية للاستيراد والتصدير شحنة من الذرة بواقع 2 ألف طن.

يُذكر أن وزارة الزراعة الروسية أشارت، أمس، إلى أنها ستخفّض رسوم تصدير القمح من البلاد، خلال الأسبوع الأخير من مايو الحالي، بنسبة 1.8% على أساس أسبوعي.

وذكرت وزارة الزراعة الروسية، في بيان لها، أنها ستخفض رسوم تصدير القمح، خلال الأسبوع الممتد بين 24-31 مايو، إلى 4.644.4 روبل روسي للطن، بدلًا من 4.727.6 روبل، وهو التخفيض الأسبوعي السابع على التوالي.

كما قررت الوزارة تخفيض رسم تصدير الشعير إلى 1.559.1 روبل للطن، بدلًا من 2.117.8 روبل، بينما رفعت رسوم تصدير الذرة إلى 2.565.8 روبل للطن، بدلًا من 2.364.3 روبل.

يُشار إلى أنه يتم احتساب الرسوم أسبوعيًّا على أساس مؤشرات الأسعار، بناءً على قيمة عقود التصدير المسجلة في بورصة موسكو،

كما أن الحكومة الروسية تبنّت، في 30 يونيو الماضي، قرارًا لتحويل مدفوعات الرسوم إلى الروبل، اعتبارًا من يوليو العام نفسه.