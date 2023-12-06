الموانئ المصرية تستقبل 194 ألف طن من الصب الجاف

تستقبل الموانئ المصرية، 194 ألف طن من الصب الجاف النظيف وغير النظيف، وذلك لصالح الشركة المصرية المتحدة للسكر وهيئة السلع التموينية، وعدد من شركات القطاع الخاص.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري فمن المقرر أن تستقبل ميناء السخنة يوم 9 ديسمبر الجاري، شحنة من السكر الواردة من البرازيل لصالح الشركة المصرية المتحدة للسكر، وذلك بواقع 58 ألف طن.

كما تستقبل ميناء سفاجا يوم 7 ديسمبر الجاري، نحو 63 ألف طن من القمح الواردة من رومانيا لصالح هيئة السلع التموينية وذلك عبر السفينة وادي الكرم التابعة للشركة الوطنية للملاحة.

فيما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الذرة بواقع 4.7 ألف طن الواردة من أوكرانيا لصالح شركة أدم جرين، بالاضافة الى استقبال شركة جرين انترناشيونال للاستيراد والتصدير شحنة من القمح بواقع 2.8 ألف طن عبر ميناء الاسكندرية.

كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من الذرة الاوكراني بواقع 5.4 ألف طن لصالح شركة تو أم للرخام والجرانيت.

يذكر أن سعر السكر اتجه اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر، نحو تسجيل هبوط حاد بالقيمة الشرائية، لدى تجار الجملة في السوق المحلية، إذ تراجع طن السكر المكرر “قطاع خاص” خلال التعاملات بنحو 1000 جنيه، بالتزامن مع إعلان وزارة التموين حزمة قرارات لضبط تداول السلعة بين التجار والمستهلكين.

وخيم الهدوء والاستقرار على أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي، خلال تعاملات اليوم.

وأصدر على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بتدبير احتياجات شعبة السكر، كممثلة لمصانع القطاع الخاص وشركات الصناعات الغذائية، للحصول على احتياجاتها من السكر مباشرة.

وفي نفس السياق تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الفحم الحجري الواردة من الولايات المتحدة الامريكية بواقع 58.5 ألف طن.