الموانئ المصرية تستقبل 192 ألف طن من الصب الجاف اليوم

تستقبل الموانئ المصرية اليوم قرابة 192 ألف طن من الصب الجاف والمتمثل في السكر والقمح، وذلك لصالح القطاعين العام والخاص.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فمن المقرر أن يستقبل ميناء السخنة شحنة من السكر ” اليوم ” الأحد ” والتي تم استيرادها من البرازيل، وذلك لصالح الشركة المصرية المتحدة للسكر، وذلك بواقع 60 الف طن.

كما يستقبل ميناء دمياط شحنة من القمح الروسي لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 63 ألف طن.

كما يستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الذرة بواقع 6.5 ألف طن والورادة من أوكرانيا، وذلك لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة.

كما يستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من القمح الروسي لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك بواقع 63 ألف طن، وذلك عبر السفينة وادي الكرنك.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، أمس السبت، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ما زال ينتظر ردًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مقترح بتمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود إلى ما بعد اليوم الإثنين المقبل.

وحسبما تم إعلانه أمس، فان جوتيريش كتب إلى بوتين، يطلب منه تمديد اتفاق البحر الأسود، مقابل ربط شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي بنظام الدفع الدولي سويفت.

وكانت آخر سفينة تبحر بموجب اتفاق البحر الأسود، يُجري تحميلها في ميناء أوديسا الأوكراني، ولم توافق روسيا على تسجيل أي سفن جديدة منذ 27 يونيو، وسينتهي أجل سريان الاتفاق – الإثنين المقبل – إذا لم توافق موسكو على تمديده.

وهددت روسيا مرارًا بالانسحاب من اتفاق الحبوب، التي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، وأبرم في يوليو 2022، بسبب عدم تلبية مطالب تتعلق بتصدير منتجاتها من الحبوب الزراعية والأسمدة إلى الخارج، وتعد أوكرانيا وروسيا من بين أكبر مصدري الحبوب في العالم.

وصدرت أوكرانيا بموجب الاتفاق، أكثر من 32 مليون طن من الذرة والقمح والحبوب الأخرى، وشكت روسيا من عدم وصول ما يكفي من تلك الحبوب إلى الدول الفقيرة، لكن الأمم المتحدة تقول إن تلك الدول استفادت من مساعدة المبادرة في خفض أسعار الأغذية بأكثر من 20% عالميًا.