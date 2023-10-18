الموانئ المصرية تستقبل 192 ألف طن منها 92 ألف طن من السكر

تستقبل الموانئ المصرية ألف طن من الصب الجاف النظيف، وذلك لصالح القطاع العام والخاص، وفقا لبيانات قطاع النقل البحري.

وأشارت البيانات أنه من المقرر ان تستقبل ميناء دمياط شحنة من السكر المستوردة من البرازيل لصالح شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية، وذلك بواقع 52.5 ألف طن.

كما تستقبل ميناء السخنة شحنة أخرى من السكر البرازيلي أيضا بواقع 40 ألف طن لصالح الشركة المصرية المتحدة للسكر.

كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من القمح بواقع 2.8 ألف طن لصالح شركة الطارق للاستيراد والتصدير والواردة من أوكرانيا.

كما تستقبل شركة البستان شحنة من القمح الاوكراني أيضا بواقع 5.4 ألف طن عبر ميناء الاسكندرية، كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الذرة الارجنتيني بواقع 38.5 ألف طن لصالح شركة كارجيل تريدنج ايجيبت.

فيما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من القمح الواردة من صربيا بواقع 11.7 ألف طن، وذلك لصالح الشركة العربية للمطاحن والصناعات الغذائية، كما تستقبل نفس الشركة شحنة اخرى من أوكرانيا بواقع 11.5 ألف طن من القمح .

كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من القمح الواردة من جمهورية مولدوفا بواقع 8.2 ألف طن ، كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من القمح الروماني بواقع 22 ألف طن لصالح الشركة العربية للمطاحن الصناعات الغذائية.

وأظهرت بيانات نشرتها المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن صادرات القمح اللين من الاتحاد الأوروبي منذ بداية موسم 2023/24، في يوليو من العام، بلغت 8.81 مليون طن متري بحلول 15 أكتوبر، مقارنة مع 11.34 مليون قبل عام.

وأوضحت البيانات الصادرة، أن إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي من الشعير، بلغت 2.31 مليون طن، مقابل 2.56 مليون طن في الفترة المقابلة من الموسم الماضي 2022/2023، حيث تعد الكتلة الأوروبية مصدر رئيسي للشعير.

وفي المقابل، بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الذرة، نحو 5.07 مليون طن، مقابل 8.38 مليون طن في نفس الفترة من الموسم السابق، إذ أدت الظروف المناخية الغير مواتية، إلى التأثير على محصول الذرة في أوروبا، ودفعها للاستيراد من الخارج.