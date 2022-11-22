الموانئ المصرية تستقبل 186 ألف طن من الصب الجاف للقطاع العام والخاص

استقبلت الموانئ المصرية، اليوم، عددًا من السفن، التي تقوم بنقل الصب الجاف النظيف من القمح والسكر والذرة، وذلك بواقع 186 ألف طن.

ووفق بيانات هيئات الموانئ المصرية، فقد استقبل ميناء الأدبية شحنة من الذرة الأرجنتيني بحمولة تصل إلى 11 ألف طن، وذلك لصالح شركة الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشي.

كما استقبل ميناء السخنة شحنة من السكر بحمولة تصل إلى 60 ألف طن، وذلك لصالح الشركة المصرية المتحدة للسكر.

كما استقبل ميناء الدخيلة شحنة من القمح بواقع 5 آلاف طن، والتي تم استيرادها من روسيا لصالح المصرية الفرنسية للتجارة والمطاحن.

فيما استقبلت ميناء الدخيلة أيضًا شحنة من القمح الروسي بواقع 7 آلاف طن، وذلك لصالح شركة حورس للتجارة، بالإضافة إلى شحنة لنفس الشركة بواقع 16.6 ألف طن، وذلك عبر ميناء الدخيلة.

كما استقبل ميناء دمياط شحنة من الذرة البرازيلي بحمولة تصل إلى 46.7 ألف طن، وذلك لصالح شركة كايرو قري إيه.

كما أنه من المقرر أن يستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الفرنسي بحمولة تصل إلى 57 ألف طن، لصالح هيئة السلع التموينية.

وارتفعت عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو للحبوب بمستهلّ تداولات الثلاثاء 22 نوفمبر، مدعومة بالمخاوف الخاصة بالجفاف في مناطق المحاصيل الشتوية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وصنّفت وزارة الزراعة الأمريكية نحو 32% من محصول القمح الشتوي في الولايات المتحدة في حالة جيدة إلى ممتازة، دون تغيير عن الأسبوع الماضي، مقابل 44% في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تُواصل المناطق الجنوبية في الاتحاد الأوروبي مكافحة الطقس الجاف، هذا الخريف، مما يلقي ظلالًا من الشك على آمال إنتاج المحاصيل الشتوية للحصاد في 2023.

كما ارتفعت أسعار القمح في العقود الآجلة تسليم شهر ديسمبر المقبل بمقدار 2.5 سنت، لتصل إلى 801.75 سنت للبوشل عند افتتاح التعاملات.