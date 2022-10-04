الموانئ المصرية تستقبل 181 ألف طن من الحبوب خلال الـ48 ساعة المقبلة

سجلت بيانات هيئات الموانئ ارتفاع حجم الحبوب من الصب الجاف الواردة لها خلال الساعات القادمة، لصالح القطاع الخاص والعام، خاصة من القمح المستورد من روسيا وأوكرانيا رغم استمرار الأزمة بين البلدين، وبلدان أخرى أوربية.

وحسب بيانات هيئات الموانئ، فقد استقبلت ميناء الإسكندرية اليوم سفنية بحمولة 58 ألف طن من القمح، والذي تم استيراده من رومانيا لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك عبر السفينة LEM GERANIUM .

كما تستقبل ميناء دمياط غدا 4 أكتوبر سفينة محملة بالقمح لصالح هيئة السلع التموينية أيضا بحمولة تصل الى 42 ألف طن، والتي تم استيرادها من روسيا وذلك عبر السفينة AKSON SERIN .

كما تستقبل ميناء سفاجا يوم 5 أكتوبر المقبل شحنة من القمح لصالح هيئة السلع التموينية تم استيرادها من فرنسا بحمولة تصل الى 63 ألف طن، وذلك عبر السفينة WADI ALKARNAK.

ومن المقرر أن تستقبل ميناء دمياط يوم 5 أكتوبر الجاري شحنة من القمح الروسي لصالح هيئة السلع التموينية بحمولة تصل الى 31.5 ألف طن، وذلك عبر السفنية PRINCE AMIN، كما تستقبل نفس الميناء في نفس اليوم شحنة أخرى من الصمح الروسي أيضا بحمولة تصل الى 39 ألف طن، وذلك عبر السفنية OXANA V .

وفي نفس السياق تستقبل ميناء الإسكندرية يوم 5 أكتوبر الجاري شحنة من القمح الاوكراني لصالح شركة الايمان للاستيراد والتصدير بحمولة تصل الى 6.2 ألف طن.

وأعلنت الأمم المتحدة في بيان لها، مغادرة 5 سفن تحمل أكثر من 116 ألف طن من القمح والذرة الموانئ الأوكرانية، أمس الأحد، بعدما أجازها مركز التنسيق المشترك.

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنترفاكس، قال مركز التنسيق المشترك، إن 5 سفن غادرت الموانئ الأوكرانية تحمل ما مجموعه 116123 طنًا متريًا من الحبوب ومنتجات غذائية أخرى، في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود.

وقال دميتري باتروشيف، وزير الزراعة الروسي، الاثنين، إن بلاده تدرس تقديم تمويل تجاري لمستوردي حبوب الروسية، حيث إن العقوبات المفروضة على روسيا منذ بدء الغزو الأوكراني تؤثر على هذه الأداة المالية.

ووفقًا لما ذكرته وكالات الانباء، فان روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، تعمل مع «Eximbank»، والوكالة الروسية لائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار على توفير التمويل للشركات الأجنبية لشراء المنتجات الروسية، مما يعطي لروسيا الفرصة لبيع كميات كبيرة.

وأضاف باتروشيف، أن بعض مستوردي الحبوب الروسية يدفعون حاليًا بالروبل أو بعملتهم المحلية، وأن عدد هذه الصفقات يرتفع كل شهر، وتعد مصر وتركيا أكبر مشتري للحبوب الروسية.

وفي حديثه عن المزارعين الذين تم تجنيدهم في الجيش في التعبئة الجزئية لروسيا في وقت مزدحم في موسم البذر، قال باتروشيف إن وزارته ستبذل جهودًا لضمان تحسين أداء الزراعة.