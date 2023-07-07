الموانئ المصرية تستقبل 174 ألف طن من الحبوب لصالح القطاع العام والخاص

تستقبل الموانئ المصرية 174 ألف طن من الصب الجاف النظيف وغير النظيف، خلال الأسبوع المقبل، وذلك وفقًا لبيانات قطاع النقل البحري.

وحسب بيانات القطاع، من المقرر أن يستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة تصل إلى 4.4 ألف طن، والواردة من أوكرانيا لصالح شركة الايمان للاستيراد والتصدير.

كما يستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من القمح بواقع 33 ألف طن لصالخ شركة كواليتي جرين.

فيما يستقبل شحنة من القمح الروسي لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 63 ألف طن.

كما تستقبل ميناء دمياط شحنة أيضًا من القمح الروسي لصالح هيئة السلع التموينية بنحو 63 ألف طن.

وأوضحت البيانات أن ميناء الإسكندرية يستقبل نحو 7.9 ألف طن من الذرة الواردة من أوكرانيا لصالح شركة مناسك للاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى شحنة من الذرة أيضًا لصالح الشركة نفسها بواقع 2.8 ألف طن من المنشأ نفسه.

وحسب مصادر مطلعة، لم تتعطل عملية الإبحار بمنطقة البحر الأسود نتيجة الحادث الذي وقع، الخميس الماضي، حيث اصطدمت سفينتان بأحد الموانئ الأوكرانية.

كانت قد اصطدمت سفينة الصب الجاف كلك إرجييس ميناء، بسفينة الشحن العامة الراسية ياسمين كوين، أثناء مناورتها للرسوّ في ميناء إزمايل بأوكرانيا في 1 يوليو ، وفقًا للبيانات الأوكرانية الرسمية.

وأشارت البيانات إلى أن كلتا السفينتين تعرضت لأضرار، لكن مدى الضرر لا يزال غير معروف، والذي يستغرق عدة أيام، حسب التحقيقات.

وغادرت سفينة الشحن التي ترفع عَلَم الكاميرون ياسمين كوين من ميناء إزمايل الأوكراني، في 4 يوليو، متجهة إلى الإسكندرية، إلا أنها قام بالرسو في المنبع من تولسيا، بمنطقة الدانوب، وذلك في أواخر يوم 4 يوليو، فيما بقيت السفينة كلك إرجييس الذي يرفع عَلَم بربادوس في ميناء أزمايل حتى 5 يوليو.

وأعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية، في بيان لها، أمس الخميس، أن المزارعين في معظم مناطق الزراعة الأوكرانية قاموا بتحصيل أول مليون طن متري من محصول الحبوب الزراعية للعام الحالي 2023.

وتُعدّ أوكرانيا من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للحبوب الزراعية في العالم، لكن من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج هذا العام بسبب الغزو الروسي، إلى حوالي 46 مليون طن، من 53 مليونًا في عام 2022، ومقارنة بالإنتاج القياسي البالغ 86 مليونًا في عام 2021.

وأوضحت وزارة الزراعة الأوكرانية أن المحصول حتى الآن شمل 85800 طن من الشعير، بجانب 172 ألف طن من محصول القمح، و45800 طن من فول الصويا، حيث حصد المزارعون 308200 هكتار من الحبوب، وبلغ متوسط ​​الإنتاجية 3.32 طن للهكتار.

ورفع اتحاد تجار الحبوب الأوكراني توقعاته لمحصول الحبوب الزراعية والبذور الزيتية في البلاد خلال العام الحالي 2023، بمقدار مليون طن ليصل إلى نحو 69 مليون طن، من بينها 24.2 مليون طن من الذرة، بالإضافة إلى 17.9 مليون طن من محصول القمح، بجانب 4.4 مليون طن من الشعير.