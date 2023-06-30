الموانئ المصرية تستقبل 173 ألف طن من الحبوب لصالح القطاع العام والخاص

استقبلت الموانئ المصرية اليوم قرابة 173 ألف طن من الصب الجاف، وذلك حسب بيانات قطاع النقل البحري.

وأشارت البيانات إلى أن ميناء سفاجا استقبلت اليوم شحنة من القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك بواقع 63 ألف طن والواردة من أوكرانيا.

كما استقبلت ميناء دمياط شحنة من الذرة بواقع 29 ألف طن والقادمة من أوكرانيا أيضا لصالح شركة كايرو ثري ايه، وميناء الدخيلة اليوم شحنة من القمح من أوكرانيا أيضا بواقع 3 ألآف طن لصالح شركة حورس للحبوب ومنتجاتها.

كما استقبلت ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة بواقع 4.3 ألف طن من أوكرانيا لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة.

فيما استقبلت ميناء الإسكندرية أيضا شحنة من القمح بواقع 5.8 ألف طن لصالح شركة البستان للمطاحن والواردة من أوكرانيا أيضا.

وكانت قد استقبلت ” حسب بيانات قطاع النقل البحري ” أمش ميناء الدخيلة شحنة من الذرة القادمة من أوكرانيا بواقع 5.2 ألف طن لصالح شركة ادم جرين، فيما استقبلن ميناء دمياط شحنة من القمح لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 63 ألف طن والواردة من رومانيا.

وحسب تصريحاته أمس توقع رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإلغاء القيود المفروضة على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية اعتبارًا من 15 سبتمبر المقبل ـ بحسب “APK INFORM”.

وأشاد الرئيس الأوكراني، خلال لقائه بالرئيس البولندي، بأهمية هذا الأجراء بالنسبة لبلاده، خاصة في حالة عدم تمديد روسيا لمبادرة الحبوب، ما يعيق عملية عبور شحنات الحبوب الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أشار رئيس بولندا أندريه دودا، إلى أن هناك بعض الحلول لضمان المزيد من التجارة الحرة، كما أعرب عن أمله في إلغاء الحظر في أقرب وقت ممكن بعد وضع الآليات ذات الصلة.

وصرح اتحاد تجار الحبوب الأوكراني “UGA” بأن محصول القمح الأوكراني 2023، قد يتجاوز بكثير التوقعات الرسمية البالغة 17 مليون طن متري، ويصل إلى 24 مليون طن على الأقل.

وكانت أوكرانيا قد حصدت حوالي 20 مليون طن متري فقط من القمح في عام 2022، بسبب وقوع الكثير من الأراضي الزراعية تحت الغزو الروسي.

وأضاف الاتحاد، أن غلة المحصول قد تكون مرتفعة للغاية هذا الموسم، لتتراوح بين 3 إلى 8 أطنان للهكتار، مع متوسط يبلغ 5.4 طن لكل هكتار.

وكانت وزارة الزراعة الأوكرانية، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر، أن صادرات الحبوب بلغت 46.7 مليون طن متري، منها حوالي 16.05 مليون طن من القمح حتى 12 يونيو الجاري.