الموانئ المصرية تستقبل 171 ألف طن من الصب الجاف النظيف للقطاع الخاص

استقبلت الموانئ المصرية المتمثلة في دمياط والإسكندرية والدخيلة كميات من الصب الجاف النظيف خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري بنحو 171 ألف طن، وذلك لصالح شركات القطاع الخاص.

واستقبلت ميناء الإسكندرية شحنة بواقع 7 آلاف طن لصالح شركة البستان للمطاحن، والتي تم استيرادها من أواكرانيا، بالرغم من استمرار الأزمة الأوكرانية – الروسية، كما استقبلت ميناء الدخيلة شحنة من الذرة بواقع 22.7 ألف طن من البرازيل لصالح شركة مناسك للاستيراد والتصدير.

كما استقبلت نفس الشركة شحنة من الذرة أيضًا بنحو 35 ألف طن والتي تم استيرادها من البرازيل، وذلك عبر ميناء الإسكندرية، فيما استقبلت شركة جورس للتجارة شحنة من الذرة الأرجنتيني عبر ميناء الدخيلة.

كما استقبلت ميناء دمياط شحنتين من الذرة الأرجنتيني، حيث كانت الشحنة الأولى لصالح شركة بنجي ايجيبت للاستيراد والتصدير، وذلك بواقع 40 ألف طن، وكذا تم استقبال شحنة لصالح شركة الدقهلية للدواجن بواقع 30 ألف طن.

وانخفضت أسعار الذرة اليوم الاثنين وذلك بعدما استقرت بأنواعها المختلفة «الأرجنتيني، والبرازيلي، والروماني، والأوكراني»، على مدار 3 أيام تواليًا، في السوق المحلي لدى تجار الجملة.

وفي وقت سابق، رفع مجلس الحبوب العالمي توقعاته لإنتاج الذرة العالمي لموسم 2022-2023، مدفوعة إلى حد بعيد، بتحسن توقعات الإنتاج في أوكرانيا.

وزاد المجلس في تحديثه الشهري، الذي نشرته وسائل إعلام أوكرانية وعالمية اليوم، توقعاته لمحصول الذرة في 2022-2023 بنحو 6 ملايين طن إلى 1.190 مليار طن.

ومن المرجح أن يبلغ محصول الذرة الأوكراني 25.1 مليون طن، ارتفاعًا من التوقعات السابقة البالغة 18.6 مليون، لكنه لا يزال أقل بكثير من 42.1 مليون طن في الموسم السابق قبل الغزو الروسي.

وقال المجلس، إن المساحات المزروعة بمحصول الذرة في أوكرانيا لهذا الوسم فاقت التوقعات الأولية رغم الحرب.

و انخفض سعر الذرة البرازيلي بمقدار 240 جنيهًا، لتسجل القيمة الشرائية للطن 7,180 جنيهًا، فيما تراجع سعر طن الذرة الأرجنتيني 240 جنيهًا، ليسجل 7,180 جنيهًا.

فيما سجل سعر الذرة الروماني انخفاضًا بمقدار 250 جنيهًا، وسجل 7,130 جنيهًا، كما انخفض سعر الذرة الأوكراني بمقدار 250 جنيهًا، لتسجل القيمة الشرائية للطن 7,100 جنيه.