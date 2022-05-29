الموانئ المصرية تستقبل 170 ألف طن صب جاف منها قمح وذرة

استقبلت الموانئ المصرية أمس السبت قرابة 170 ألف طن من الصب الجاف النظيف وغير النظيف، خاصة القمح والذرة والفحم، وذلك في نشاط غير مسبوق لاستيراد الذرة لصالح القطاع الخاص.

وحسب بيانات هيئات الموانئ فقد توزعت تلك البضائع بين 133 ألف طن من الذرة، بالاضافة الى 14 ألف طن من القمح، بالإضافة الى 22 ألف طن من الفحم .

ووصلت لميناء الدخيلة شحنة بحمولة تصل الى 18 ألف طن من الارجنتين لصالح شركة مناسك للاستيراد والتصدير، كما استوردت الشركة شحنة أخرى من الذرة من الارجنتين أيضا عبر ميناء الإسكندرية .

كما تم استيراد شحنة من القمح الروسي بواقع 14 ألف طن عبر ميناء الإسكندرية لصالح شركة البستان للمطاحن، كما قامت شركة المرشدي التجارية شحنة من الذرة بواقع 40 ألف طن عبر ميناء دمياط والتي تم استيرادها من الارجنتين، كما استوردت شركة مومبلكس التجارية شحنة ذرة من الارجنتين أيضا عبر ميناء دمياط، بواقع 30 ألف.

فيما تم استيراد 30 ألف طن من الذرة لصالح شركة المرشدي التجارية عبر ميناء دمياط والتي تم استيرادها من البرازيل، فيما تم استيراد شحنة من الفحم البترولي عبر ميناء الدخيلة والتي تم استيرادها من إسبانيا بواقع 22 ألف طن .

من ناحية أخرى، أكد مصدر مسئول بأحد شركات الشحن والتفريغ، أن كمية الحبوب التي تم استقبالها تعد الأكبر من نوعها في يوم واحد لصالح القطاع الخاص، خاصة من الذرة والتي وصلت الى 133 ألف طن من الذرة فقط، خاصة بعد التذبذات في أسعاره محليا وعالميا خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن هناك زيادة كبيرة طلبات سوق بناء السفن ذات الصب الجاف، وذلك خلال النصف الأول من عام 2022، حيث تم طلب اجمالي 51 سفينة خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك حسب المؤشر العالمي لسفن الصب حيث بلغت 12 سفينة Handysize، و 25 سفينة من طراز ( Ultramax) ، و7 سفينة من طراز ( Kamsarmax ) ، و5 سفن من طراز ( Capesize ) ، و سفينتين من طراز Newcastlemax ، وذلك بإجمالي يبلغ حوالي 4 مليون طن من الوزن الساكن.