الموانئ المصرية تستقبل 163 ألف طن من الذرة والسكر خلال الساعات المقبلة

تستقبل هيئات الموانئ المصرية خلال الساعات المقبلة 163 ألف طن من الصب الجاف النظيف والمتمثل في الذرة والسكر، لصالح القطاع العام والخاص، عبر مينائي الدخيلة والسخنة، حسب مصادر بقطاع النقل البحري بالإسكندرية.

وفي هذا الصدد يستقبل ميناء الدخيلة غدا ” الخميس ” شحنة من القمح التي تم استيرادها من فرنسا بواقع 53 ألف طن، وذلك لصالح هيئة السلع التموينية.

كما تيستقبل ميناء الدخيلة شحنة من القمح القادمة من روسيا غدا لصالح شركة حوري للحبوب ومنتجاتها بواقع 25.7 ألف طن .

فيما تستقبل ميناء الدخيلة في نفس اليوم 29 من سبتمبر الجاري 29 ألف طن من الذرة البرازيلي لصالح شركة كوادرا كوموديتي ايجيبت للاستثمار التجاري .

واستقرت أسعار الذرة أمس ” الثلاثاء “، بأنواعها المختلفة «الأرجنتيني، والبرازيلي، والروماني، والأوكراني»، في السوق المحلي لدى تجار الجملة.

وأعلن طارق زكي صالح، وكيل وزارة الزراعة في الإسكندرية، بدء موسم الحصاد رسميًا في الإسكندرية لمحصول الذرة الشامية والبيضاء، في مسطحات زراعية بمنطقة أبيس التابعة لإدارة خورشيد الزراعية.

وأوضح، في تصريحات له، أن المزروع من محصول الذرة الشامية هذا العام 22 ألفًا و643 فدانًا و17 قيراطًا و20 سهمًا، فيما بلغ المستهدف 53 ألفا و298 فدانا، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ يوم حصاد آخر للمحصول خلال الأيام المقبلة في مسطحات زراعية بمنطقة العامرية.

الجدير بالذكر أن وزير الزراعة، كان قد أعلن عن انضمام محصول الذرة إلى منظومة الزراعة التعاقدية هذا العام؛ نظرًا لأهميته الكبيرة من خلال التعاقد مع اتحاد منتجي الدواجن بحد أدنى 6000 جنيه للطن كسعر ضمان على أن يحصل المزارع على السعر الأعلى وقت بيع المحصول.

وحسب احصائيات هيئات الموانئ، فمن المقرر أيضا أن تستقبل ميناء السخنة يوم 1 أكتوبر شحنة السكر القادمة من البرازيل لصالح الشركة المصرية المتحدة للسكر بواقع 56 ألف طن عبر السفينة أنيوموس .

وارتفعت أسعار السكر أمس ” الثلاثاء ” ، لدى تجار الجملة في السوق المحلي، بينما ثبتت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي، لليوم الرابع، عند نفس مستوياتها السعرية التي سجلتها الجمعة الماضية.

وشهدت الأسعار خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب السعري والارتباك، مع تصاعد التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على حركة السوق، واستيراد السلع، إضافة إلى الزيادة المستمرة في سعر صرف الدولار.

وقال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن أسعار السكر في الأسواق المحلية ارتفعت بنحو 1000 جنيه للطن خلال الشهر الحالي؛ بسبب زيادتها بالبورصات العالمية.

وأضاف أن مصر تستورد نحو 700 ألف طن من الخارج؛ لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث إن الإنتاج المحلي للسكر غير كافٍ لسد حاجة المواطنين، ويتم استيراد السكر «خام» ليعاد تكريره محليًا.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن سعر طن السكر ارتفع إلى 14 ألف جنيه، مقابل 13 ألف جنيه في أغسطس الماضي، لافتًا إلى أن حجم الاستهلاك المحلي من السكر يبلغ نحو 3 ملايين طن، وتنتج مصر نحو 2.3 مليون طن، ويتم استيراد الباقي من الخارج.

وارتفع سعر طن السكر الأبيض بنحو 100 جنيه، ليسجل سعر الطن عند 14,300 جنيه، بعد تسجيله أمس 14,200 للطن، بينما ثبتت أسعار الجلوكوز، ليسجل سعر الطن 14,000 جنيه، كما استقرت أسعار النشا الغذائي اليوم، ليبلغ سعر الطن 15,200 جنيه.

وتباينت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك في ختام تداولات أول أمس الاثنين، حيث سجل عقد أكتوبر نحو 18.35 سنت للرطل، بمقدار زيادة 0.07 سنت، وقت كتابة هذا الخبر.

وانخفض عقد مارس 2023 بنسبة 0.11%، ليسجل 17.62 سنت للرطل، أي بمقدار انخفاض 0.02 سنت.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في في ختام تداولات جلسة أمس الاثنين، في بورصة لندن للسلع، حيث ارتفع عقد تداول شهر ديسمبر ليصل إلى 534.20 دولار للطن، بمقدار تراجع 1.50 دولار، أي بنسبة 0.28%>