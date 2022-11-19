الموانئ المصرية تستقبل 160 ألف طن من الفحم الحجري لصالح شركات الأسمنت

تستقبل الموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة نحو 160 ألف طن من الفحم الحجري لصالح شركات الأسمنت خلال الأسبوعين الجاريين، وفقًا لبيانات قطاع النقل البحري “المشرف على الموانئ المصرية”.

وأكدت البيانات أنه من المقرر أن يستقبل ميناء الإسكندرية السبت المقبل 19 نوفمبر شحنة من الفحم الحجري التي تم استيرادها من الولايات المتحدة الأمريكية، بحمولة تصل إلى 50 ألف طن، لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف.

كما تستقبل ميناء السخنة شحنة من الفحم الحجري من روسيا بواقع 59.6 ألف طن، لصالح شركة مصر للأسمنت “بمحافظة المنيا”.

كما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الفحم الحجري من الولايات المتحدة بواقع 10 آلاف طن، وذلك لصالح شركة أسمنت المصريين.

كما يستقبل ميناء الإسكندرية أيضًا شحنة فحم حجري بواقع 40 ألف طن، ولذلك لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف.

وتعتمد شركات الأسمنت في مصر على الفحم كأحد مصادر الوقود، والتي يتم استيرادها من قبل السوقين الروسية والأمريكية.

وخلال الفترة الأخيرة واصلت تواصل أسعار الفحم العالمية ارتفاع غير مسبوق، بعد أن تضاعفت العام الماضي مع عودة الدول الصناعية الكبرى والدول الصاعدة للاعتماد عليه في توليد الطاقة الكهربائية، على الرغم من التعهدات بوقف محطات الطاقة بالفحم ضمن أهداف المناخ باعتباره أكثر تلويثاً للبيئة لزيادة الانبعاثات الكربونية منه بكثير عن النفط والغاز.

وارتفعت أسعار عقود الفحم الآجلة في أوروبا بنسبة 137%، ليصل سعر الطن المتري مؤخرا الى 323.5 دولار، أما سعر الطن المتري في منطقة المحيط الهادي فارتفع بنسبة 140% هذا العام.

ومنذ العام الماضي، أي حتى قبل الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط والغاز، أعادت كثير من الدول في أوروبا تشغيل محطات الطاقة، التي تعمل بالفحم، لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء ونقص إمدادات الشبكات من المصادر الأخرى.

وفي مقدمة الدول التي أعادت تشغيل محطات طاقة تعمل بالفحم، كانت على وشك التفكيك ضمن أهداف تقليل الانبعاثات الكربونية للحد من التغير المناخي، ألمانيا وبريطانيا، هذا إضافة إلى زيادة الاعتماد على الفحم لتوليد الطاقة في الصين والولايات المتحدة.