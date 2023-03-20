الموانئ المصرية تستقبل 157 ألف طن من الصب الجاف النظيف

تستقبل موانئ الإسكندرية ودمياط 4 شحنات من القمح والذرة (الصب الجاف النظيف) لصالح هيئة السلع التموينية وشركات القطاع الخاص، والواردة من روسيا والأرجنتين وذلك خلال يومي الاثنين والثلاثاء .

تستقبل هيئة السلع التموينية شحنتين من القمح عبر ميناء الإسكندرية، وذلك غدا ” الاثنين ” ، وذلك بواقع 84 ألف طن، وذلك بنحو 42 ألف طن لكل شحنة.

وتصل الشحنة الأولى على متن السفينة ROJEN ، فيما تصل الشحنة الثانية على السفينة CL SAPPHIRE ، والتي تم استيرادها من روسيا.

كما تستقبل ميناء الدخيلة ” الاثنين ” أيضا شحنة من القمح الروسي أيضا وذلك بواقع 36.4 ألف طن وذلك عبر السفينة SIROCO ، وذلك لصالح شركة اكتاجري للتجارة.

كما تستقبل ميناء دمياط يوم ” الثلاثاء ” شحنة من الذرة بواقع 15 ألف طن، وذلك لصالح شركة الايمان للأعلاف والواردة من الأرجنتين، بالاضافة الى شحنة ذرة أخرى من الأرجنتين أيضا بواقع 22 ألف طن لصالح شركة ميدسوفتس للتجارة.

و أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تمديد اتفاق الممر الآمن للحبوب، الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من مواني البحر الأسود.

وأوضح “أردوغان”، خلال كلمة ألقاها في مدينة “كاناكالي الغربية”، أنه كان من المقرر أن ينتهي اتفاق الممر الآمن للحبوب ” اليوم “، ونتيجة لمحادثاتنا مع الجانبين، توصلنا إلى تمديد الاتفاق، دون أن يشير إلى مدة التمديد.

من جانبه، قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، إن الاتفاق تم تمديده لمدة 120 يومًا، حيث توسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاقية مع روسيا وأوكرانيا في يوليو، وتم تجديدها لمدة 120 يومًا أخرى في نوفمبر الماضي، لمكافحة أزمة الغذاء العالمية التي أججها جزئيًا غزو روسيا لأوكرانيا وأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وأعرب “كوبراكوف”، عن امتنان بلاده للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والأمم المتحدة، والرئيس أردوغان، والوزير خلوصي أكار، وجميع الشركاء لالتزامهم بالاتفاقيات. وكانت روسيا تُصر خلال الأيام الماضية على تمديد الاتفاق لمدة 60 يومًا فقط، بينما كانت أوكرانيا ترغب في تجديدها لمدة 120 يومًا.