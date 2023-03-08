الموانئ المصرية تستقبل 156 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني

تستقبل الموانئ المصرية نحو 156 ألف طن من القمح، وذلك لصالح شركات القطاع الخاص، وهيئة السلع التموينية، والواردة من أوكرانيا وروسيا.

في هذا الصدد استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم، شحنة من القمح لصالح شركة البستان للمطاحن، والواردة من أوكرانيا بواقع 5.6 ألف طن، كما استقبل ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الروسي لصالح شركة ميدسوفتس بواقع 41 ألف طن.

كما يستقبل ميناء سفاجا يوم 10 مارس الحالي شحنة من القمح بواقع 63 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية.

ويستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الأوكراني لصالح شركة البستان للمطاحن بواقع 6.6 ألف طن، يوم 11 مارس الحالي، بالإضافة إلى شحنة من القمح الروسي لصالح هيئة السلع التموينية في نفس اليوم بواقع 40 ألف طن.

وفي السياق نفسه التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، اليوم الأربعاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ ليبحث الطرفان تمديد اتفاقية ممر الحبوب الآمن، ما يسمح لأوكرانيا بشحن المزيد من الصادرات الزراعية عبر موانيها الغربية؛ ومن بينها مصر.

وقال الأمين العام إن اتفاقية ممر الحبوب الآمن تُعدّ ذات أهمية بالغة على الصعيد العالمي، مشددًا على أنها تُسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتمنع حدوث مجاعات، كما تضمن استقرار أسعار الغذاء عالميًّا.

وتابع جوتيرتش أن تمديد اتفاقية ممر الحبوب الآمن يمثّل أولوية الآن، إذ تسعى الأمم المتحدة ليس لتمديد الاتفاق فحسب بل والسماح لأكبر كمية من الصادرات الزراعية بالنفاذ إلى الأسواق العالمية.

من جهته ذكر زيلينسكي أنه اتفق في الرأي مع “جوتيرتش” على ضرورة تمديد الاتفاقية التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا، ومن المقرر انتهاء تطبيقها في 18 مارس الحالي، ما لم يتفق جميع الأعضاء على التمديد 120 يومًا إضافية.

وأبدت روسيا، منذ أيام، اعتراضها على تمديد الاتفاق ما لم يتم رفع الحظر الذي ألحق الضرر البالغ بصادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة.