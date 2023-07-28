الموانئ المصرية تستقبل 153 ألف طن من الفحم لصالح شركات الأسمنت

تستقبل الموانئ المصرية حجم شحنات بواقع 153 ألف طن من الفحم الحجري لصالح شركات الأسمنت، والتي تم استيرادها من السوق الأمريكية والروسية، وذلك حتى مطلع أغسطس المقبل.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فان تلك الشحنات تتركز في 5 الآف طن فحم حجري من روسيا لصالح شركة ميدل ابست كاربون ليمتد عبر ميناء الإسكندرية، إضافة إلى شحنة أخرى بواقع 6 آلاف طن من روسيا أيضا لنفس الشركة.

كما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الفحم الحجري الأمريكي بواقع 52 ألف طن لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف، إضافة إلى شحنة من الفحم البترولي الأمريكي عبر ميناء الدخيلة بواقع 51 ألف طن لصالح الشركة العربية للأسمنت.

كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الفحم الحجري من السوق الأمريكي لصالح الشركة العربية للأسمنت أيضا يواقع 32.5 ألف طن، فيما تستقبل شركة أسمنت العامرية شحنة من الفحم الحجري الامريكي بواقع 17 ألف طن عبر ميناء الدخيلة أيضا.

كانت قد أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال يوليو الجاري، أن إصدار وزارة البيئة موافقات بيئية لأنشطة تفريغ الفحم غير المعبأ من جهة البحر، جاء ليحد من مشكلة تكدس الميناء بحمولات الفحم والتي قد تسبب مشكلة بيئية، وذلك مع قيام الوزارة بدورها في متابعة الالتزام بتنفيذ القرار من خلال الفرع الإقليمي للجهاز بما يحافظ على البيئة سواء الهواء أو البيئة البحرية، معلنة عن تشكيل لجنة محايدة لبحث ودراسة الوضع الحالي لتطبيق القرار ومدى الحاجة لتعديله.