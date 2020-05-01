الموانئ المصرية تستقبل 150 ألف طن من الفحم اليوم

استقبل ميناءا الاسكندرية والسخنة 150 ألف طن خلال الساعات الاخيرة لصالج عدد من الشركات المحلية

استقبلت هيئة ميناء الإسكندرية 150 ألف طن فحم خلال الساعات الأخيرة قادمة من كل من الصين ورسيا وإسبانيا لصالح عدد من الشركات الصناعية.

وبحسب بيانات قطاع النقل البحري “المشرف على الموانئ المصرية” فكانت أولى تلك السفن شحنة قادمة من اسبانيا بحمولة تصل الى 27.4 ألف طن لصالح شركة لافارج للأسمنت – مصر – وهي عبارة عن فحم بترولي.

كما تم دخول سفينة أخرى قادمة من الصين لميناء الاسكندرية بحمولة 9640 طنا لصالح الشركة المصرية للسبائك الحديدية، كما استقبلت نفس الشركة سفينة أخرى قادمة من روسيا أيضًا بحمولة 4147 طنا.

واستقبلت ميناء الاسكندرية سفينة فحم حجري قادمة من روسيا سفينة أخرى قادمة من روسيا بحمولة 5278 طنا لصالح شركة الاسكندرية للصناعات الوسيطة – ماركوجيت.

ودخلت لميناء الإسكندرية سفينة أخرى قادمة من روسيا أيضًا بحمولة 31.5 ألف طن لصالح شركة الدولية للفحم والفيرو الويز بمنطقة برج العرب الصناعية.

كما اسقبلت ميناء السخنة سفينة قادمة من روسيا أيضًا بحمولة 72 ألف طن لصالح شركة العريش للأسمنت.

وقامت مصر منذ عام 2015 بتحديد عدد من الموانئ التي من خلالها سيتم تداول الفحم منها الأدبية والسخنة بالبحر الأحمر والدخيلة والاسكندرية.