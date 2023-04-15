الموانئ المصرية تستقبل 150 ألف طن من الصب الجاف النظيف وغير النظيف

تستقبل الموانئ المصرية ممثلة في موانئ ”دمياط، الإسكندرية، والدخيلة” نحو 150 ألف طن من الصب الجاف النظيف وغير النظيف ”القمح، والذرة، والفحم”، وذلك لصالح شركات القطاع الخاص، وذلك خلال اليوم “الخميس”، وغدا الجمعة.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فقد استقبلت الموانئ المصرية اليوم “الجمعة” ميناء الدخيلة شحنة من الذرة لصالح شركة فرست كايرو للتجارة والواردة من أوكرانيا، والتي تصل حمولتها إلى 30 ألف طن.

كما استقبلت ميناء الدخيلة شحنة من الذرة بواقع 19 ألف طن، لصالح شركة جراند تريدنج، والواردة من أوكرانيا أيضا.

ومن المقرر أن تستقبل ميناء الإسكندرية غدا “السبت” شحنة من القمح لصالح شركة البستان للمطاحن بواقع 6.8 ألف جنيه، بالاضافة إلى شحنة من القمح والورادة من أوكرانيا لصالح شركة كواليتي جرين ، بالاضافة الى شحنة من القمح بواقع ألف طن لصالح شركة الإيمان للاستيراد والتصدير.

كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من الذرة، وذلك بواقع 2.8 ألف طن، وذلك لصالح الطارق للاستيراد والتصدير، كما تستقبل ميناء الدخيلة، وذلك لصالح شركة فينوس انترناشيونال، بواقع 33 ألف طن وذلك عبر ميناء الدخيلة.

وأوضحت البيانات أن ميناء الإسكندرية من المقرر أن تستقبل غدا ” الجمعة ” شحنة من الفحم الحجري لصالح شركة السويدي للأسمنت، والواردة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بواقع 55.8 ألف طن.

وسجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعًا ملحوظًا في بداية العام الجاري 2023، للواردات المصرية من القمح.

وأوضحت البيانات، أن الواردات المصرية من القمح في شهر يناير الماضي، ارتفعت لتسجل 404 ملايين و818 ألف دولار، مقابل 366 مليونًا و534 ألف دولار في يناير 2022، بزيادة نحو 38 مليونا و284 ألف دولار.

وجاءت واردات القمح ضمن أهم الواردات المصرية من المواد الخام خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 874 مليونا و401 ألف دولار، مقابل نحو مليار و173 مليون دولار خلال ذات الشهر في عام 2022، بتراجع قيمته 299 مليون دولار، حسبما أوردت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.