الموانئ المصرية تستقبل 150 ألف طن من الصب الجاف

استقبلت الموانئ المصرية، أمس الجمعة عددا من شحنات من الصب الجاف النظيف (القمح، السكر، الذرة) لصالح عدد من الشركات بواقع 150 ألف طن.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فكانت الشحنة الأولى لصالح شركة استيرا ليمتد بواقع 48.5 ألف طن من الذرة والواردة من البرازيل.

فيما كانت الشحنة الثانية عبر ميناء الإسكندرية لصالح شركة كواليتي جرين بواقع 7 آلاف طن من القمح الأوكراني.

فيما كانت الشحنة الثالثة لصالح شركة كواليتي جرين ايضا بواقع 54 ألف طن والواردة من روسيا، وذلك عبر ميناء الدخيلة.

كما استقبلت ميناء دمياط شحنة من السكر بواقع 30 ألف طن لصالح شركة السكر للصناعات التكاملية والواردة من البرازيل.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة “فاو”، أمس الجمعة، إن أسعار السكر العالمية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عامًا تقريبًا خلال سبتمبر الماضي، مع تأثير ظاهرة النينيو المناخية على الإنتاج في الهند وتايلاند.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أنه بينما استقرت أسعار المواد الغذائية العالمية ككل الشهر الماضي، قفز مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 9.8% مقارنة بشهر أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2010، وفقًا لرويترز.

وترتبط ظاهرة النينيو نمط مناخي يحدث في المتوسط ​​كل سنتين إلى سبع سنوات، عادة بارتفاع درجات حرارة سطح المحيط في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، وبدأت هذه الظاهرة، التي يمكن أن تستمر ما بين 9-12 شهرًا، في يوليو، وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة.

وارتفع مؤشر “فاو”، لأسعار السكر لمدة شهرين متتاليين، بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تشديد توقعات العرض العالمي في موسم 2023-2024، ويعكس هذا بشكل رئيسي التوقعات المبكرة التي تشير إلى انخفاض الإنتاج في منتجي السكر الرئيسيين، تايلاند والهند، بسبب الظروف الجوية الأكثر جفافًا من المعتاد المرتبطة بظاهرة النينيو السائدة.

ومن المقرر ان تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من القمح خلال الاسبوع الجاري من روسيا بواقع 9.4 الف طن .