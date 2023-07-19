الموانئ المصرية تستقبل 150 ألف طن من الصب الجاف

تستقبل الموانئ المصرية عددًا من شحنات الصب الجاف النظيف وغير النظيف، بواقع 150 ألف طن من الصب الجاف النظيف وغير النظيف، وذلك حتى 20 يوليو الحالي، حسب بيانات قطاع النقل البحري.

وحسب البيانات، من المقرر أن تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة، بواقع 4.6 ألف طن من أوكرانيا لصالح شركة كواليتي جرين، فيما تستقبل شركة الإيمان للاستيراد والتصدير شحنة من الذرة الواردة من أوكرانيا أيضًا عبر ميناء الاسكندرية.

كما تستقبل شركة الإيمان للاستيراد والتصدير شحنة من القمح، بواقع 6.6 ألف طن عبر ميناء الإسكندرية، فيما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من القمح الروسي بواقع 40 ألف طن لصالح شركة الإيمان للاستيراد والتصدير.

كما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة بواقع 5.4 ألف طن، والواردة من أوكرانيا.

فيما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة بواقع 4.8 ألف طن لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة والواردة من أوكرانيا،

كما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة بواقع 26.3 ألف لصالح شركة عرفة للتصدير والتجارة والاستيراد والتوريدات.

كان وزير التموين علي المصيلحي قد قال، في تصريحات صحفية، خلال يونيو الماضي، إن مصر اشترت كميات من القمح المحلي من المزارعين وصلت إلى 3.6 مليون طن منذ بدء التوريد في أبريل الماضي، موضحًا أن بلاده اقتربت حالياً من تحقيق مستهدفاتها من شراء القمح المحلي خلال العام الحالي، والبالغ 4 ملايين طن.

وأكد وزير التموين أن الاستيراد الحكومي من القمح بلغ 3.5 مليون طن من مصادر متنوعة، منذ بداية العام المالي 2022-2023، حتى الآن، مشيرًا إلى أن احتياطي البلاد من القمح يكفي 6 أشهر.

وأوضحت البيانات أن ميناء الاسكندرية يستقبل 6 آلاف طن من الفحم الحجري الوارد من روسيا لصالح شركة ميدل إيست كاربون ليمتد.

كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الفحم الحجري من الولايات المتحدة الأمريكية، بواقع 57 ألف طن لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف.