الموانئ المصرية تستقبل 146 ألف طن من الصب الجاف خلال الأسبوع الجاري

تستقبل الموانئ المصرية خلال الأسبوع الجاري 146 ألف طن من الصب الجاف، وذلك لصالح هيئة السلع التموينية، وكذا شركات القطاع الخاص.

وحسب بيانات القطاع الخاص، فتشمل تلك الكميات شحنة بواقع 2 ألف طن من الذرة عبر ميناء الإسكندرية لصالح شركة كواليتي جرين والواردة من أوكرانيا، بالإضافة إلى شحنة من القمح الواردة من رومانيا لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 63 ألف طن عبر السفينة وادي الكرنك التابعة لشركة الملاحة الوطنية.

كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من القمح الواردة من بلغاريا لصالح هيئة السلع التموينية، بواقع 52 ألف طن عبر السفينة أدفو والتابعة أيضا لشركة الملاحة الوطنية.

كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من الذرة بواقع 3.7 ألف طن والواردة من أوكرانيا لصالح الشركة الدولية للإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى شحنة من الذرة أيضا لصالح شركة تو ام للرخام بواقع 10 ألآف طن والواردة من أوكرانيا ايضا.

كما تستقبل ميناء دمياط شخنة من الذرة بواقع 2.5 ألف طن لصالح الشركة الدولية للانتاج الحيواني، بالاضافة الى شحنة من الذرة الأوكراني أيضا لصالح شركة حورس للتنمية الزراعية والصناعية والاعمال اللوجستية.

كما تستقبل شركة كايرو ثري ايه شحنة من الذرة الاوكراني عبر ميناء دمياط بواقع 13 ألف طن.

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن البلاد، والتي تعد منتج رئيسي للحبوب الزراعية في العالم، حصدت 78.7 مليون طن متري من الحبوب الزراعية والبذور الزيتية من محصول 2023 الجديد حتى الآن.

وأوضحت الوزارة، أنه تم طحن 57.9 مليون طن من الحبوب الزراعية، و20.8 مليون طن من البذور الزيتية، وينتهي الحصاد في أواخر هذا العام، اعتمادًا على الطقس، وشمل الحجم 22.5 مليون طن من القمح، و5.9 مليون طن من الشعير، و399.500 طن من فول الصويا.

وقالت الوزارة أيضًا، إن المزارعين حصدوا أكثر من 4 ملايين طن من بذور اللفت، و11.98 مليون طن من بذور الشمس، بجانب نحو 27.6 مليون طن من الذرة، ومساهمات أصغر من الحبوب الأخرى.