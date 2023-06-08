الموانئ المصرية تستقبل 145 ألف طن من الصب الجاف

تستقبل الموانئ المصرية قرابة 145 ألف طن من الصب الجاف النظيف (القمح ، الذرة) لصالح القطاع الخاص، بالاضافة الى الفحم الحجري عبر ميناء الاسكندرية والسخنة، حسب بيانات قطاع النقل البحري ، المشرف على الموانئ المصرية.

وأكدت البيانات، أن ميناء الإسكندرية استقبلت يوم 7 يونيه الجاري، شحنة من الفحم الجري الواردة من روسيا وذلك لصالح شركة الاسكندرية للصناعات الوسيطة، ماركو جبت بواقع 5.4 ألف طن.

كما استقبلت ميناء السخنة شحنة من الفحم الحجري بواقع 11 ألف طن الواردة من تركيا لصالح شركة النهصة للصناعات، كما استقبلت نفس الميناء شحنة من الفحم الحجري بواقع 67 ألف طن، الواردة من تركيا لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف.

ومن المقرر أن تستقبل الموانئ المصرية 4 شحنات من الصب الجاف النظيف يوم 9 يونيه الجاري، حيث تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الذرة بواقع 15 ألف طن من البرازيل، كما تستقبل الميناء شحنة أخرى من الذرة بواقع 20 ألف طن لصالح شركة الواحة للأعلاف.

كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة أيضا من الذرة لصالح شركة نوفا فارما للأدوية البيطرية بواقع 15 ألف طن من البرازيل، كما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من القمح بواقع 7.6 ألف طن لصالح الشركة المصرية السويسرية للمكرونة والواردة من أوكرانيا.

كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من القمح بواقع 4.3 ألف طن من أوكرانيا لصالح شركة كواليتي جرين، وذلك يوم 11 يونيه الجاري.

وكشف وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، الأربعاء 7 يونيه الجاري، عن قوة العلاقات التاريخية مع مصر، منوها بالتعاون بين البلدين في مجالات الغاز والبترول، مشيرا إلى استعداد كييف مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع القاهرة، فور انتهاء الحرب.

وقال الوزير الأوكراني- في مؤتمر صحفي عقده عبر تقنية ” زووم ” أن “جولتي الأخيرة للقارة الإفريقية التي ضمت كلا من: المغرب وإثيوبيا وموزمبيق وروندا ونيجيريا؛ كانت تهدف إلى دعم الشراكة مع الدول الأفريقية، على أساس الاحترام المتبادل، ودعم المصالح المشتركة، وذلك في إطار رغبة كييف تحقيق، ما يسمى “عصر النهضة في العلاقات الأوكرانية الأفريقية”.

وأضاف أن كييف تسعى إلى التوسع في تواجدها الدبلوماسي في أفريقيا، وتعتزم فتح 10 سفارات جديدة من بينها روندا وموزمبيق، مؤكدًا أن أوكرانيا تبني علاقتها مع القارة، في ضوء التاريخ المشترك مع الدول الإفريقية، قائلًا: “نرغب في تعميق علاقاتنا مع الدول الإفريقية دون تدخل خارجي”، لافتا إلى أن أفريقيا عانت كثيرا في الماضي من التدخلات الأجنبية.

وأشار إلى أن أوكرانيا تمتلك إمكانات تكنولوجية في المجال الزراعي؛ يمكن الاستفادة منها، مشددا على عزم بلاده زيادة الإنتاج الزراعي من الحبوب بالرغم من الصعوبات الناتجة عن الحرب الدائرة، مؤكدًا قوة إمكانات أوكرانيا في المجال الرقمي، التي تمكنها من تقديم الدعم للحكومات الإفريقية في مجال الخدمات الرقمية.

وأبدى استعداد أوكرانيا لاستقبال الطلاب الأفارقة للتعليم في الجامعات الأوكرانية “في أي وقت”، مشيرا إلى أن كثيرا من الدبلوماسيين الأفارقة تلقوا تعليمهم في أوكرانيا.