الموانئ المصرية تستقبل 130 ألف طن من الصب الجاف النظيف لصالح القطاع الخاص

استقبلت الموانئ المصرية اليوم ” الخميس ” عددا من السفن الناقلة للذرة والقمح ” الصب الجاف النظيف ” وذلك لصالح عددا من شركات القطاع الخاص.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فان ميناء دمياط استقبلت شحنة من الذرة الواردة من رومانيا لصالح شركة تريد لايت بواقع 30 ألف طن.

بينما الشحنة الثانية كانت لصالح شركة جرين انترناشيونال للاستيراد والتصدير بواقع 5.5 ألف طن وذلك عبر ميناء دمياط، والتي تم استيرادها من أوكرانيا، كما استقبلت ميناء دمياط شحنة من الذرة الاوكراني أيضا لصالح شركة اجرو جرين للاستيراد والتصدير بواقع 5 آلاف طن، بالاضافة الى شحنة أخرى بواقع 6.4 ألف طن من أوكرانيا أيضا، والتي دخلت لميناء الدخيلة لصالح شركة اكتاجري للتجارة.

كما من المقرر ان تدخل شحنة من الذرة لميناء الدخيلة ” غدا ” الجمعة لصالح شركة جرين انترناشيونال للاستيراد والتصدير بواقع 26 ألف طن والتي تم استيرادها من رومانيا.

كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من الذرة الواردة من اوكرانيا بواقع 5.3 ألف طن لصالح شركة الطارق للاستيراد والتصدير.

وصرح وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي، أن بلاده لا تزال تمتلك مخزونات كبيرة من محاصيل الحبوب التي تم حصاده العام الماضي، وتحتاج كييف إلى مدة تقترب من 3 أشهر لاستكمال تصدير كافة محصول الموسم السابق.

وذكر وزير الزراعة الأوكراني ” الخميس “، أن بلاده لا تزال تمتلك الذرة والقمح وزيت عباد الشمس ودقيق عباد الشمس وفول الصويا للتصدير من حصاد العام الماضي، وتعتمد سرعة تصديره على توقيت حصاد الموسم الحالي.

كما علق الوزير، على المشكلات التي تواجه سفن التصدير، قائلًا إن روسيا كثفت من إجراءات التفتيش على ممر الحبوب، مما قلل من عدد السفن إلى 3 سفن مفتشة يوميًا فقط.

كما تستقبل ميناء الدخيلة يوم السبت المقبل شحنتين من القمح الاسترالي لصالح شركتي العربية للمطاحن والصناعات الغذائية وتريد لايت بواقع 52 ألف طن.