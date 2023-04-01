الموانئ المصرية تستقبل 128 ألف طن من الصب الجاف غير النظيف الأسبوع المقبل

تستقبل الموانئ المصرية 128 ألف طن من الصب الجاف غير النظيف، والذي يشمل الفحم الحجري وفحم الكوك، وذلك عبر موانئ الدخيلة والإسكندرية، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فمن المقرر أن يستقبل ميناء الدخيلة شحنتين من الفحم الحجري، واللتين تم استيرادهما من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تصل الشحنة الأولة إلى نحو 23.8 ألف طن لصالح شركة مصر للأسمنت المنيا، بينما يصل حجم الشحنة الثانية إلى 30 ألف طن.

كما يستقبل ميناء الإسكندرية يوم 8 أبريل المقبل شحنة من فحم الكوك والواردة من الصين الشعبية وذلك بواقع 10.5 ألف طن، والتي تم استيرادها لصالح الشركة المصرية للسبائك الحديدية افاكو.

ومن المقرر أن يستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الفحم الحجري بواقع 58.8 ألف طن والواردة من الولايات المتحدة الامريكية، والتي تم استيرادها لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف.

وفي 20 مارس الماضي، ارتفع متوسط ​​واردات الصين اليومية من الفحم الروسي، في الشهرين الأولين من عام 2023 مقارنة بشهر ديسمبر، وذلك بدعم الطلب القوي اللازم لإعادة التخزين، بعدما رفعت بكين إجراءاتها التقييدية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات الفحم العالمية، أن واردات الفحم الروسي وصلت إلى 14.8 مليون طن، أو ما يساوي 250,892 طنًا يوميًا، خلال شهري يناير وفبراير، وذلك مقارنة بـ 222,346 طن يوميًا في ديسمبر، و110,470 طن يوميًا خلال الشهرين الأولين في عام 2022، مما يجعل روسيا ثاني أكبر مورد للفحم لروسيا للصين.

كما زادت الصين بشدة وارداتها من الفحم الروسي بعد غزوها لأوكرانيا، حيث تجنبت الدول الغربية التجارة مع موسكو، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار الفحم الروسي، وجذب مشترين لم يطبقوا العقوبات.