الموانئ المصرية تستقبل 120 ألف طن من الصب الجاف النظيف

استقبلت الموانئ المصرية خلال اليومين الماضيين، قرابة 120 ألف طن من الصب الجاف النظيف ” الذرة والقمح “، والواردة من روسيا وأوكرانيا ورومانيا.

وفي هذا الصدد استقبل ميناء الإسكندرية اليوم ” السبت ” شحنة من الذرة لصالح شركة الدلتا لإنتاج اللحوم، والتي تم استيرادها من الأرجنتين بواقع 31 ألف طن.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري فمن المقرر أن يستقبل ميناء الدخيلة يوم 3 أكتوبر المقبل شحنة من القمح الأوكراني بواقع 3 آلاف طن وذلك لصالح شركة اكتاجري للتجارة.

كما استقبل ميناء الدخيلة شحنة من القمح الأوكراني لصالح الشركة العربية للمطاحن والصناعات الغذائية، وذلك بواقع 17.6 ألف طن.

كما استقبل ميناء الدخيلة شحنة من القمح الأوكراني أيضا بواقع 5 آلاف طن لصالح الشركة المصرية الفرنسية للتجارة والمطاحن.

كما استقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة الواردة من رومانيا بواقع 29 ألف طن لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة.

كما استقبل ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الروسي بواقع 30.8 ألف طن لصالح شركة ميدسوفتس للتجارة، كما استقبل الميناء شحنة من القمح الأوكراني بواقع 4.3 ألف طن لصالح شركة البستان للمطاحن.

وأعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية، أمس الجمعة، أن البلاد – والتي تعد منتجا عالميا رئيسيا للحبوب – حصدت 41.7 مليون طن متري من الحبوب الزراعية والبذور الزيتية من محصول 2023، وذلك من بداية العام الجاري وحتى الآن.

وأضافت الوزارة في بيان لها أمس، أنه تم طحن 30.5 مليون طن من الحبوب الزراعية، و11.2 مليون طن من البذور الزيتية، وينتهي الحصاد في أواخر هذا العام، اعتمادًا على الطقس، وقد شمل الحجم 22.2 مليون طن من القمح، و5.9 مليون طن من الشعير، و396,800 طن من الصويا، و793,200 طن من الذرة، ومساهمات أصغر من الحبوب الأخرى.

وأوضحت الوزارة أيضًا، أن المزارعين حصدوا 4 ملايين طن من بذور اللفت، و5.03 مليون طن من بذور الشمس، ومن المرجح أن تحصد أوكرانيا 56.4 مليون طن من الحبوب هذا العام، ارتفاعًا من 55.3 مليون في عام 2022.