الموانئ المصرية تستقبل 118 ألف طن من الحبوب معظمها من روسيا وأوكرانيا

استقبلت الموانئ المصرية 118 ألف طن من الحبوب، حيث استقبلت حوالي ألف طن من الذرة والقمح، من أوكرانيا وروسيا، رغم استمرار الأزمة بالبلدين.

واستقبلت ميناء دمياط شحنة من الذرة بواقع 6.4 ألف طن، وذلك لصالح شركة البركة للاستيراد والتصدير، كما تستقبل غدا ميناء الدخيلة شحنة من القمح الروسي لصالح الشركة العربية للمطاحن والصناعات الغذائية.

كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من القمح أيضا غدا لصالح الشركة العالمية للأسمدة والمستلزمات الزراعية بواقع 8 ألآف طن، فيما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة أخرى لصالح شركة الاتحاد للتجارة والاستيراد والتصدير بواقع 8.2 ألف طن والتي تم استيرادها من روسيا أيضا.

كما تستقبل بعد غدا ميناء الدخيلة شحنة من القمح لصالح شركة كارجيل تريدنج ايجيبت والتي تم استيرادها من روسيا أيضا بواقع 27.5 ألف طن، كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الذرة الأرجنتيني لصالح شركة فينوس انترناشونال بواقع 68 ألف طن.

وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، نهاية الأسبوع الماضي، على شراء 465 ألف طن قمح روسي وروماني وبلغاري في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وذكرت الهيئة في بيان لها أنه تم شراء 115 ألف طن قمح روسي للشحن من20 إلى 30 يوليو المقبل، كما تم شراء 240 ألف طن قمح روماني شحن من الأول إلى 10 أغسطس المقبل، و60 ألف طن قمح روسي.

موضحة أن الوصول في الفترة من الأول إلى 20 اغسطس، كما تم شراء 50 ألف طن بلغاري والوصول في الفترة من الأول إلى 20 أغسطس المقبل .