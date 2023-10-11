الموانئ المصرية تستقبل 115 ألف طن من القمح لصالح السلع التموينية

تستقبل الموانئ المصرية خلال الأسبوع الجاري قرابة 115 ألف طن من الصب الجاف النظيف ” القمح ” لصالح هيئة السلع التموينية.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فمن المقرر استقبال ميناء دمياط يوم 12 أكتوبر الجاري، السفينة وادي الكرم التابعة لشركة الملاحة الوطنية، بشحنة من القمح الواردة من روسيا.

كما يستقبل ميناء الإسكندرية السفينة LOWLANDS HOPE ، وذلك بشحنة من القمح الواردة من فرنسا بواقع 57.3 ألف طن، وذلك يوم 17 أكتوبر الجاري.

ويستقبل ميناء دمياط شحنة من الذرة لصالح شركة كايرو ثري ايه، وذلك بواقع 48.7 ألف طن والواردة من البرازيل.

كما يستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الواردة من أوكرانيا لصالح شركة البستان للمطاحن بواقع 30 ألف طن.

وهبطت العقود الآجلة للقمح بشكل كبير خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، 10 أكتوبر، بمستهل تداولات بورصة شيكاغو للحبوب.

وبحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، مع وفد من الأمم المتحدة، سُبل ضمان وصول الأسمدة والحبوب الروسية إلى الأسواق العالمية، مع الإشارة لوجود تقدم ملحوظ في المحادثات، وهو ما دفع أسعار الحبوب العالمية للتراجع.

كما تراجعت أسعار القمح في العقود الآجلة تسليم شهر ديسمبر 2023 بنحو 12 سنتا، لتسجل 560.75 سنت للبوشل عند الافتتاح.

وسجل سعر البوشل في عقود شهر مارس 2024 حوالي 591.75 سنت، بهبوط قدره 11.75 سنت عند الافتتاح.