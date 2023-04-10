الموانئ المصرية تستقبل 113 ألف طن من الصب الجاف النظيف لصالح القطاعين العام والخاص

تستقبل الموانئ المصرية ممثلة في مينائي ” دمياط ، الإسكندرية ” نحو 113 ألف طن من الصب الجاف النظيف ” القمح ، والذرة ” وذلك لصالح هيئة السلع التمويينية وشركات القطاع الخاص.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فقد الموانئ المصرية 4 شحنات من الذرة، اليوم “الأحد ” والتي تم استيرادها من رومانيا وأوكرانيا، وذلك لصالح شركات القطاع الخاص، حيث استقبلت ميناء دمياط شحنة لصالح شركة ميدسوفتس للتجارة، بواقع 3.6 ألف طن، كما كانت الشحنة الثانية بواقع 5.3 ألف طن لصالح شركة ميدفيرت مصر للتجارة، بينما كانت الشحنة الثالثة لصالح شركة الايمان للأعلاف بواقع 20 ألف طن.

كما استقبلت ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة أيضا تصل الى 26 ألف طن لصالح شركة برايم جرينز، والتي تم استيرادها من أوكرانيا.

كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من القمح غدا ” الاثنين ” الواردة من أوكرانيا بواقع 2.8 ألف طن، كما تستقبل الميناء شحنة من الذرة الواردة من أوكرانيا بواقع 8.2 ألف طن لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة.

كما تستقبل ميناء دمياط يوم الثلاثاء المقبل شحنة من القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بواقع 40 ألف طن والواردة من روسيا.

كما تستقبل ميناء الإسكندرية الثلاثاء المقبل أيضا شحنة من القمح لصالح شركة البستان للمطاحن بواقع 7 ألآف طن والواردة من أوكرانيا.

وحسب بيانات وزارة التموين، فقد تعاقدت هيئة السلع التموينية بصفتها المستورد الحكومي للحبوب، على شراء 12 سفينة محملة بـ600 ألف طن قمح روسي، والتي سيتم وصولها خلال مايو المقبل إلى موانئ مصر المختلفة، خاصة دمياط والإسكندرية.

وتعاقدت الهيئة على شراء القمح الروسي بسعر 293 دولارا للطن، شامل تكلفة الشحن والنقل حتى الموانئ المصرية، والتي تتراوح ما بين 18 إلى 20 دولارا على الطن حسب كل ميناء، موضحًا أن صافي تكلفة طن القمح المستورد من روسيا تقدر بـ275 دولارا بما يوازي 8425 جنيها مصريا.

وانخفضت الكميات المستوردة من القمح في العام الماضي 2022 بنسبة 13% عن عام 2021، حيث بلغ إجمالي حجم المستورد من القمح في العام الماضي 9 ملايين و614 ألفا و155 طنا، فيما بلغت كميات القمح المستوردة في 2021 نحو 11 مليون و32 ألف طن.

وتعد روسيا من أهم الدول التي استوردت مصر القمح منها بمقدار 5.4 مليون طن، بينما تعتمد مصر على 22 منشأ معتمد لاستيراد القمح، أبرزها روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وكازاخستان والولايات المتحدة، وكانت لاتفيا أحدث إضافة في نوفمبر الماضي، والهند ، فيما تجرى دراسات منذ عام مضى في دولتي باكستان والمكسيك من أجل اعتمادهما كمناشئ جديدة لاستيراد القمح.