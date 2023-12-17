الموانئ المصرية تستقبل 112 ألف طن من الصب الجاف

تستقبل الموانئ المصرية خلال الاسبوع الجاري عددا من الشحنات الخاصة بالفحم البترولي والحجري لصالح شركات الاسمنت، بالاضافة الى شحنات من القمح والذرة تصل الى 112 ألف طن.

وفي هذا الصدد أشارت بيانات قطاع النقل البحري، أن ميناء شرق بورسعيد يستقبل يوم 19 ديسمبر الجاري شحنة من الفحم البترولي بواقع 22.8 ألف طن والواردة من اسبانيا لصالح شركة لافارج للاسمنت مصر.

كما تستقبل ميناء الدخيلة يوم 22 ديسمبر 3 شحنات من الفحم الحجري، حيث تصل الشحنة الاولى الى 10 ألآف طن من الولايات المتحدة الامريكية لصالح شركة ميدكوم اسوان للاسمنت.

كما تصل الشحنة الثانية الى نحو 27.7 ألف طن لصالح شركة أسمنت بني سويف، فيما تصل الشحنة الثالثة إلى 17 ألف طن لصالح شركة أسمنت سيناء.

كما تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الذرة الروسي بواقع 3 ألآف طن لصالح شركة جرين إنترناشيونال للاستيراد والتصدير.

كما تستقبل ميناء الأدبية شحنة من القمح الواردة من كندا لصالح شركة مطاحن الجمل للدقيق بواقع 32 ألف طن.

وشهد سعر طن القمح، أمس الجمعة 15 ديسمبر، حالة من الارتفاع الحاد لدى تجار الجملة، خلال التعاملات في السوق المحلية، حيث زاد طن القمح الروسي بنوعيه والأوكراني بمقدار 300 : 400 جنيه بالطن، فيما ظل سعر طن القمح الروسي 12.5% عند نفس قيمته الشرائية دون أي تغييرات تُذكر.

و أعلنت الهيئة العامة المصرية للسلع التموينية شراء 420 ألف طن من القمح الروسي، وقالت الهيئة إن الشراء يشمل 210 آلاف طن من القمح الروسي للشحن في الفترة من 10 إلى 20 يناير، و210 آلاف طن من القمح للشحن في الفترة من 21 إلى 31 يناير.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية “آمن ويكفي عدة شهور”، على هامش افتتاح الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فود إفريقيا”، أن احتياطي القمح يكفي نحو 4.8 شهرًا.