الموانئ المصرية تستقبل 112 ألف طن ذرة وسكر لصالح القطاع الخاص

استقبلت الموانئ المصرية اليوم 112 ألف طن من الصب الجاف النظيف متمثلا في الذرة والسكر لصالح القطاع الخاص، عبر 4 موانئ تضم الإسكندرية، والدخيلة والسخنة ودمياط.

وحسب بيانات الموانئ المصرية، استقبل اليوم ميناء دمياط شحنة من الذرة تم استيرادها من الأرجنتين لصالح شركة كايرو ثري ايه بحمولة تصل الى 21 ألف طن.

كما استقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة تم استيرادها من رومانيا بواقع 22 ألف طن، لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة، فيما قامت نفس الشركة باستيراد شحنة أخرى من الذرة عبر ميناء الدخيلة بواقع 13 ألف طن وتم استيرادها من بلغاريا.

وتراجعت أسعار الذرة اليوم الخميس 30 يونيو 2022، للجملة بالأسواق المحلية، بأنواعها المختلفة «الأرجنتيني، والبرازيلي، والروماني، والأوكراني».

وفي وقت سابق، طالبت النقابة العامة للزراعيين، وزارة الزراعة، بضرورة توافر تقاوي الذرة في مديريات الزراعة والإدارات والجمعيات الزراعية،بجميع المحافظات بالتزامن مع بدء موسم الزراعة، حيث تعد الذرة أحد أهم المحاصيل الهامة، موضحة أن الفلاحين عند لجوئهم للجمعيات لطلب تقاوي الذرة لا يجدونها في بعض المحافظات.

وقال النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الزراعيين، الذرة أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في البلاد والتي تعمل الدولة على النهوض بزراعتها والتوسع فيها، مع توفير بذور وتقاوي عالية الإنتاجية ومعتمدة وفي الوقت نفسه مبكرة النضج بهدف النهوض بمستوى المحصول وتحسين إنتاجية الفلاحين.

وحسب بيانات الموانئ المصرية، من المقرر أن تستقبل ميناء السخنة غدا شحنة من السكر بحمولة تصل الى 56 ألف طن وذلك لصالح الشركة المصرية المتحدة للسكر.

وثبتت أسعار السكر اليوم الخميس 30-6-2022، لدى تجار الجملة والمستهلك في السوق المحلي، عقب آخر تراجع سجلته أمس الأربعاء، بمقدار 50 جنيهًا بالطن، كما واصلت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي الثبات عند نفس مستوياتها المنخفضة.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد تحقيق مصر اكتفاءً ذاتيًا من سلعة السكر، مشيرًا إلى أن موسم توريد قصب السكر يبدأ من شهر يناير المقبل، و توريد محصول البنجر يبدأ خلال فبراير المقبل.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، الأحد الماضي، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يبلغ 6.7 شهرًا، مؤكدًا توافر احتياطيات السلع الاستراتيجية الأخرى.

أما بالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام تراجعًا، في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الخميس، في بورصة نيويورك، فيما تباينت العقود الآجلة للسكر الأبيض ببورصة لندن.