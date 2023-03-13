الموانئ المصرية تستقبل 100 ألف طن من الصب الجاف النظيف خلال يومين

تستقبل الموانئ المصرية، خلال اليومين المقبلين نحو 100 ألف طن من الصب الجاف النظيف ( ذرة ، قمح ) لصالح شركات القطاع الخاص وهيئة السلع التموينية، وذلك عبر ميناء الاسكندرية والدخيلة ودمياط.

وفي هذا الصدد تستقبل ميناء الإسكندرية غدا ” الثلاثاء ” شحنة من الذرة الوارد من أوكرانيا بواقع 7 ألآف طن، ولصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة.

كما تستقل ميناء الاسكندرية شحنة يوم الاربعاء 15 مارس نحو 41.8 ألف طن من القمح الروسي لصالخ هيئة السلع التموينية.

وتستقبل ميناء دمياط شحنة من الذرة بواقع 5.6 ألف طن الواردة من أوكرانيا يوم 15 مارس الجاري، وذلك لصالح شركة فرست جرين للاستيراد والتصدير، كما تستقبل ميناء الدخيلة، في نفس اليوم شحنة من القمح بواقع 32.2 ألف طن من القمح والواد من روسيا.

وتستقبل ميناء الدخيلة شحنة لصالح شركة الاسكندرية للاستيراد والتصدير عبارة عن 5.5 ألف طن من الذرة .

كما تستقبل ميناء الاسكندرية يوم 16 مارس الجاري شحنة من الذرة الواردة من أوكرانيا بواقع 6.5 ألف طن لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم، إن بلاده لا تعترض على تجديد اتفاقية “الممر الآمن” للحبوب، ولكن على أن يتم تمديدها لمدة 60 يومًا فقط، أي نصف مدة التجديد المحددة ـ

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي، بعد محادثات مع مسؤولي الأمم المتحدة في جنيف، عن استياء موسكو جراء التضييق الذي تتعرض له صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة، مضيفًا أنه من الضروري التوصل لحل بشأن تلك المسألة.

وأضاف فرشينين، أن روسيا ستظل ثابتة على موقفها، إذ لن توافق عن تمديد الاتفاقية سوى لمدة 60 يومًا، فيما يتوقف إحراز أي تقدم ملموس آخر على تحرير صادرات موسكو الزراعية والأسمدة من العقوبات المفروضة.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد صرّح في بيان له صباح اليوم، بأن بلاده تسعى جاهدةً للتوسط في تمديد اتفاقية ممر الحبوب الآمن، والتي من المقرر انتهائها بحلول 18 مارس الجاري، مؤكدًا تجديد الاتفاقية بما يسمح بمزيد من صادرات الحبوب الأوكرانية.

وأبدت روسيا في وقت سابق، اعتراضها على تمديد الاتفاقية في ضوء ما تتعرض له صادراتها من الحبوب والأسمدة من التضييق الخانق جراء العقوبات.