الموانئ المصرية تستقبل 100 ألف طن من الصب الجاف حتى 7 يونيه الجاري

استقبلت ميناء الاسكندرية والدخيلة ودمياط عددا من شحنات القمح والذرة لصالح القطاع الخاص خلال ثلاثة أيام بكميات تصل الى 100 ألف طن من مناشئ مختلفة.

وحسب بيانات هيئة الميناء، فمن المقرر أن تستقبل ميناء الاسكندرية يوم 5 يونيه الجاري 3 ألآف طن لصالح شركة المروة للصوامع والتخزين والطحن والواردة من أوكرانيا.

كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من القمح يواقع 4.8 ألف طن والواردة من أوكرانيا أيضا وذلك لصالح شركة حورس للحبوب ومنتجاتها.

كما استقبلت ميناء الدخيلة شحنة قمح واردة من روسيا لصالح شركة اويلز اند جرينز بواقع 33 ألف طن.

كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الذرة يواقع 2.6 ألف طن والورادة من اوكرانيا لصالح شركة الفتح لتجارة الحبوب والاعلاف.

كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من أوكرانيا يوم 7 يونيه الجاري بواقع 2.7 ألف طن لصالح شركة البستان للمطاحن.

كما تستقبل ميناء الاسكندرية في نفس اليوم شحنة من الذرة بواقع 8.5 ألف طن من أوكرانيا لصالح شركة مناسك للاستيراد والتصدير والتجارة.

كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من القمح بواقع 6 ألآف طن لصالح شركة البستان للمطاحن، كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء دمياط في نفس اليوم شحنة من الذرة بواقع 37 ألف طن من الذرة لصالح شركة كايرو ثري ايه.

وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” أمس إلى أن التوقعات الأولية لموسم 2023/2024، إلى زيادة محتملة بنسبة 1% في إنتاج الحبوب الزراعية العالمية، ليصل إلى 2,813 مليون طن، وفقًا لأحدث تقرير عن إمدادات الحبوب والطلب عليها الصادر من.

وأفادت منظمة “الفاو”، أن الزيادة المتوقعة في الإنتاج العالمي للحبوب، تعتمد على الإنتاج المرتفع المتوقع لمحصول “الذرة – الأرز – الذرة الرفيعة”، والتي تتجاوز التقديرات المحبطة لإنتاج القمح والشعير إلى ما دون مستويات موسم 2022/2023.

وأتت توقعات “الفاو” الأولية، لاستهلاك الحبوب في العالم في موسم 2023/2024، عند 2,803 مليون طن، بزيادة 0.9% عن مستوى 2022/2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع استخدام الأعلاف، وخاصة الذرة، يليه نمو في استهلاك الأغذية، وخاصةً في الصين لكلًا من محصولي القمح والأرز.

وبناءً على هذه التوقعات الأولية، يمكن أن ترتفع مخزونات الحبوب الزراعية العالمية في 2023/2024، بنسبة 1.7%، وتصل إلى مستوى قياسي قدره 873 مليون طن، في حين أن نسبة المخزون العالمي من الحبوب إلى الاستخدام ستنخفض بشكل هامشي إلى 30.4%.