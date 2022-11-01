الموانئ المصرية تستقبل قرابة 315 ألف طن من الصب الجاف من الذرة والقمح

تستقبل هيئات الموانئ المصرية قرابة 8 شحنات من الصب الجاف النظيف من الذرة والقمح بواقع 315 ألف طن، والتي تم استيرادها للقطاع العام والخاص من أسواق مختلفة.

وحسب بيانات هيئات الموانئ فقد استقبلت اليوم ميناء دمياط شحنة من الذرة التي تم استيرادها من البرازيل بواقع 71 ألف طن لصالح شركة كايرو ثري ايه.

كما تستقبل ميناء سفاجا يوم 3 نوفمبر المقبل شحنة من القمح التي سيتم استيرادها من فرنسا بواقع 63 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية.

كما تستقبل ميناء الإسكندرية خلال 3 نوفمبر أيضا شحنة من الذرة، والتي سيتم استيرادها من أوكرانيا لصالح شركة أرض النعم للاستيراد والتصدير بواقع 3.3 ألف طن.

كما تستقبل ميناء الإسكندرية في نفس اليوم 3.3 ألف طن من أوكرانيا ايضا لصالح شركة البشاير للصناعات الغذائية .

كما تستقبل ميناء الدخيلة يوم 5 نوفمبر شحنة من القمح التي سيتم استيرادها من فرنسا بواقع 54.8 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية.

وتستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الذرة الارجنتيني يوم 6 نوفمبر المقبل بواقع 31 ألف طن لصالح الشركة المتحدة للنشأ والجلوكوز.

أما يوم 7 نوفمبر المقبل فتستقبل ميناء دمياط شحنة من القمح الذي سيتم استيراده لصالح هيئة السلع التموينية من فرنسا بواقع 57 ألف طن.

كما تستقبل ميناء دمياط في نفس اليوم شحنة من الذرة البرازيلي بواقع 33 ألف طن لصالح شركة فيتيرا اجريكلتشر ايجيبت للاستيراد والتصدر .

غادرت أمس 12 سفينة تحمل 354.5 ألف طن من المنتجات الزراعية موانئ “أوديسا”، “تشورنومورسك”، “بيفديني” إلى دول إفريقيا وآسيا وأوروبا.

واتفقت الأمم المتحدة وتركيا على حركة السفن عبر الممر الإنساني في 31 أكتوبر، بعد أن أكدت روسيا أمس انسحابها من هذا الاتفاق.

وأكدت تقارير ملاحية دولية ” ترجمتها المال ” أن 4 سفن حصلت على إذن بالذهاب إلى الموانئ الأوكرانية للتحميل في اليوم السابق واجتازوا فحص SCC بمشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك ممثلو روسيا.

وتشير وزارة البنية التحتية الأوكرانية إلى أن ممثلي الأمم المتحدة وتركيا يتفاوضون مع الوفد الروسي ويواصلون البحث عن حلول للتنفيذ الكامل لـ “مبادرة الحبوب”.

يذكر أن روسيا علقت مشاركتها في”اتفاق الحبوب” بذريعة كاذبة بانفجارات على بعد 220 كيلومترا من “ممر الحبوب”، وأن قائمة الانتظار الحالية للحبوب تراكمت في البحر الأسود منذ سبتمبر، عندما بدأ الاتحاد الروسي في تأخير عمل الممر عمدا والسعي لعرقلة الاتفاقية.