الموانئ المصرية تستقبل قرابة 200 ألف طن من الحبوب

تستقبل الموانئ المصرية، اليوم وحتى يوم 23 مايو الحالي، قرابة 200 ألف طن من الصب الجاف النظيف “القمح، الذرة”، وذلك من مناشئ مختلفة تضم أوكرانيا وروسيا والأرجنتين لصالح القطاع العام والخاص.

في هذا الصدد استقبلت هيئة ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة والواردة من أوكرانيا لصالح الشركة المصرية السويسرية للحبوب، بواقع 2003 أطنان، كما استقبلت الميناء شحنة من القمح بنحو 10 آلاف طن من أوكرانيا أيضًا لصالح شركة البستان للحبوب.

كما استقبلت ميناء الاسكندرية شحنة من الذرة بواقع 7 آلاف طن لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة من أوكرانيا، فيما استقبلت ميناء الدخيلة شحنة من الذرة بواقع 3.3 ألف طن لنفس الشركة من أوكرانيا أيضًا.

كما استقبلت شركة البستان للمطاحن عبر ميناء الدخيلة شحنة من القمح، بواقع 6 آلاف طن من القمح الأوكراني، كما استقبلت نفس الشركة عبر ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الأوكراني بواقع 8 آلاف طن .

كما استقبلت ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة بواقع 12 ألف طن والواردة من أوكرانيا لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة، كما استقبلت ميناء الدخيلة شحنة من القمح الأوكراني بواقع 3 آلاف طن لنفس الشركة.

كما استقبلت شركة مناسك للاستيراد والتجارة شحنة من الذرة بواقع 7.7 ألف طن والوارد من أوكرانيا.

كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة الارجنتيني بواقع 42 ألف طن لصالح شركة ميديترانيو للتجارة يوم 22 مايو الحالي،

كما تستقبل ميناء الإسكندرية، في يوم 23 مايو الحالي، شركة من القمح الروسي لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 42 ألف طن.

كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من القمح الروسي لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك بواقع 63 ألف طن من القمح يوم 22 مايو الحالي.

قالت النائبة الأولى لوزير الزراعة الروسي أوكسانا لوت إن البلاد تعتزم حصاد ما يصل إلى 130 مليون طن من الحبوب في المتوسط ​​خلال هذا الموسم، بالإضافة إلى تصدير ما يصل إلى 55 مليون طن.

وأضافت، في تصريحات لها، اليوم السبت، أن موسكو تمكنت من زيادة صادراتها من الحبوب، وذلك على الرغم من رفض بعض الدول شراء الحبوب الروسية بسبب الصراع في أوكرانيا.

واستكمالًا لحديث لوت، أكد رئيس اتحاد مصدري الحبوب في روسيا، إدوارد زرنين، أن موسكو تشحن حوالي 80% من حبوبها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعتبر تركيا ومصر وإيران والمملكة العربية السعودية والجزائر أكبر خمسة مشترين للحبوب الروسية.

مع نهاية الأسبوع الماضي، صرح وزير الزراعة ديمتري باتروشيف بأن محصول الحبوب سيكون على الأقل 123 مليون طن في عام 2023، بينما من المتوقع بلوغ إجمالي صادرات الحبوب حوالي 50-55 مليون طن في موسم 2023-2024.