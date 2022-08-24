الموانئ المصرية تستقبل قرابة 200 ألف طن لصالح شركات الأسمنت

تستقبل الموانئ المصرية خلال الاسبوع المقبل، قرابة 200 ألف طن من الفحم البترولي والحجري لصالح شركات الأسمنت، عبر ميناء سفاجا والدخيلة والاسكندرية، والتي تم استقبالها من الكويت والولايات المتحدة وروسيا.

استقبلت ميناء سفاجا شحنة من الفحم البترولي من الكويت وذلك لصالح شركة مصر للألمونيوم، وذلك بواقع 27.5 ألف طن، كما استقبلت ميناء الدخيلة شحنتين من الفحم البترولي أيضا والتي تم استيرادها من تركيا، وذلك وباقع 33 ألف طن، وذلك لصالح شركة أسمنت بني سويف، وأسمنت الإسكندرية بورتلاند.

كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء الإسكندرية أول سبتمبر المقبل شحنة من الفحم الحجري لصالح شركة أسمنت المصريين لادارة مشروعات الاسمنت، بواقع 52 ألف طن، كما تستقبل الميناء يوم الاحد المقبل شحنة أيضا من الفحم الحجري من روسيا بواقع 29 ألف طن لصالح الشركة الدولية للفحم والفيرو الويز.

فيما تستقبل ميناء الدخيلة يوم 7 سبتمبر المقبل شحنة من الفحم البترولي الواردة من الولايات المتحدة الامريكية لصالح شركة أسمنت العامرية بواقع 55 ألف طن.

وأظهرت بيانات شركة “Coalmint” الهندية، ارتفاع واردات الهند من الفحم الروسي بنسبة 20% خلال يوليو الماضي، لتصل إلى 2.06 مليون طن.

وبذلك تعتبر روسيا هي أكبر ثالث مورد للفحم إلى الهند بعد إندونيسيا وجنوب أفريقيا.

وفي السنوات الأخيرة، كانت روسيا سادس أكبر مصدر للفحم إلى الهند، لكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية، زاد حجم إجمالي ورادات نيودلهي من روسيا خمس مرات لتصل إلى 15 مليار دولار، وسط الخصومات الكبيرة التي تعطيها موسكو للهند، مما دفع روسيا لتكون ثالث أكبر مصدر للفحم إلى نيودلهي.

كما قفزت واردات الهند من الفحم الحراري الروسي، الذي يستخدم في توليد الطاقة، بنسبة 70.3%، لتسجل 1.29 مليون طن.

وفي الاتجاه ذاته، ارتفعت الواردات من فحم الكوك، المستخدم بشكل أساسي في صناعة الصلب، بأكثر من 60%، لتصل إلى 280 ألف طن.

في حين تراجع إجمالي واردات الهند من الفحم بنسبة 10%، لتصل إلى 23.8 مليون طن في يوليو 2022، مقارنة بحوالي 26.29 مليون طن في يونيو الماضي.