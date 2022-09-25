الموانئ المصرية تستقبل قرابة 200 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية

تستقبل هيئات الموانئ خلال الأسبوع الجاري، قرابة 260 ألف طن من الصب الجاف النظيف من القمح والذرة، منها 200 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية، والباقي لصالح شركات القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد وحسب بيانات هيئات الموانئ، فمن المقرر أن تستقبل ميناء الإسكندرية 63 ألف طن من القمح، والذي سيتم استيراده من رومانيا، وذلك لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك يوم 26 سبتمبر الجاري.

فيما تستقبل ميناء الدخيلة يوم 27 سبتمبر الجاري شحنة من القمح الروسي لصالح هيئة السلع التموينية أيضا بواقع 63 ألف طن، كما تستقبل ميناء دمياط شحنة لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 30 ألف طن يوم 28 سبتمبر الجاري أيضا.

كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من القمح الروسي يوم 26 سبتمبر الجاري أيضا بواقع 38 ألف طن.

كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من الذرة البرازيلي بواقع 50 ألف طن لصالح شركة فيتيرا اجريكلنشرا ايجيبت للاستيراد والتصدير، كما تستقبل ميناء دمياط أيضا شحنة من الذرة الارجنتيني بواقع 10 ألآف طن لصالح شركة تريد لايت.

توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة يوم الثلاثاء المقبل عقود أكبر مشروع قومي لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في محافظات ” الشرقية والسويس، والفيوم ، والأقصر”، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، كما انه من المقرر حضور بعض الوزراء ومحافظي المناطق ذات الشأن .

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية يكفى على مدار العام، على أن يتم بعد ذلك الإعلان عن المرحلة الثانية لانشاء المستودعات الاستراتيجية في محافظات أخرى.