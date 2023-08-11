الموانئ المصرية تستقبل قرابة 115 ألف طن من الحبوب معظمها من أوكرانيا والبرازيل

تستقبل الموانئ المصرية مطلع الاسبوع المقبل قرابة 115 ألف طن من الصب الجاف النظيف والواردة من البرازيل واوكرانيا، وذلك بالرغم من استمرار أزمة تصدير الحبوب من السوق الاوكرانية.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فمن المقرر أن تستقبل ميناء الدخيلة يوم 10 أغسطس الجاري شحنة من القمح تصل الى 24.9 ألف لصالح شركة استرا ليمتد والتي تم استيرادها من روسيا، بالإضافة الى استقبال ميناء الاسكندرية اليوم ” الخميس ” شحنة من الذرة الأوكراني تصل الى 5 ألآف طن لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة، بالإضافة الى شحنة أخرى لصالح شركة حورس للتجارة والواردة من اوكرانيا ايضا بواقع 4 ألآف طن.

كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الذرة الاوكراني بواقع 5 ألآف طن لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة، بالإضافة الى استقبال ميناء الاسكندرية شحنة من القمح الاوكراني ايضا بواقع 13 ألف طن لصالح شركة البستان للمطاحن.

فيما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الذرة البرازيلي بواقع 20 ألف طن لصالح شركة الواحة للأعلاف، وذلك يوم 14 أغسطس الجاري.

كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الذرة البرازيلي لصالح شركة كوفكو اجري ايجيبت تريدنج ليمتد بواقع 27 ألف طن وذلك يوم 14 أغسطس الجاري، بينما تستقبل ميناء الدخيلة ايضا شحنة من الذرة البرازيلي بواقع 20 ألف طن لصلاح شركة الايمان للأعلاف.

وحدثت وزارة السياسة الزراعية والأغذية الأوكرانية، توقعاتها لإجمالي إنتاج الحبوب والبذور الزيتية في البلاد خلال العام الجاري 2023، إذ قدرت أن يحصد المزارعون حوالي 56.4 مليون طن من الحبوب و20.3 مليون طن من البذور الزيتية.

وكان في بداية ربيع 2023، إجمالي الحصاد المتوقع للعام الحالي عند 63.5 مليون طن، أي ما يقل بنسبة 13% عن عام 2022، بينما في يونيو المنصرم، بعد بدء الحصاد، تم رفع التقديرات إلى 68 مليون طن، والذي ينخفض بمعدل 7% مما كان عليه العام الماضي.

أما الآن، وبفضل الظروف الجوية المواتية، رفعت الوزارة الأوكرانية توقعات محصول الحبوب والبذور الزيتية في البلاد إلى 76.7 مليون طن، وهو ما يزيد بنسبة 5% عن عام 2022، بحسب موقع “UkrAgroConsult” .

ووفقًا للتقديرات الأولية لوزارة السياسة الزراعية، سيتمكن المزارعون خلال العام الحالي من حصاد 20.9 مليون طن من القمح، مع 5.8 مليون طن من الشعير بجانب 28.1 مليون طن من الذرة.