الموانئ المصرية تستقبل غدا الأحد 165 ألف طن من الصب الجاف النظيف

تستقبل غدا ” الأحد ” الموانئ المصرية قرابة 165 ألف طن من الصب الجاف النظيف ” الذرة – القمح ” وذلك للقطاع العام ممثل في هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص.

تستقبل غدا 6 نوفمبر ميناء الدخيلة شحنة من الذرة لصالح شركة كوادرا كوموديتي ايجيبت والتي تم استيرادها من أوكرانيا بحمولة تصل الى 26 ألف طن.

كما تستقبل ميناء دمياط غدا أيضا شحنتين من الذرة البرازيلي لشركة بنجي ايجيبت للاستيراد والتصدير والدلتا لانتاج اللحوم وتربية الموانئ بواقع 51 ألف طن.

كما تستقبل ميناء الدخيلة غدا شحنة من الذرة الارجنتيني لصالح شركة المتحدة للنشا والجلوكوز بواقع 31 ألف طن ، فيما تستقبل ميناء دمياط شحنة من القمح الفرنسي بنحو 57 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .

وفي نفس السياق طرحت “السلع التموينية” تعلن عن ممارسة لاستيراد القمح المستورد من كل المناشيء المدرجة بكراسة الشروط للهيئة، التي تم طرحها منذ قليل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم ” السبت ” أن العروض تقدم على أساس FOB أو C&F رغبة المورد مشيرة إلى أن الشحن من 15 إلى 30 ديسمبر 2022 أو من 1 إلى 15 يناير 2023.

وأضافت أن جلسة الفض بعد غد الإثنين، ويتم البت في نفس اليوم منوه بأن السداد بتسهيلات موردين 180 يوم وباقي الشروط طبقا لشروط الهيئة.

وفي السياق ذاته تناقصت أعداد سفن الحبوب الأوكرانية اليوم ” السبت ” بسرعة في مضيق البوسفور من 120 إلى أقل من 40 سفينة، ما يمثل سرعة في وصول الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

وأفاد تقرير صادر عن “APK-Inform”، ترجمته ” المال ” فان هناك نحو 100 سفينة تنتظر بالفعل عند مدخل اسطنبول، وتتجه إلى أوكرانيا لتحميلها بالمنتجات الزراعية.

ووفقًا لوزراعة الأوكرانية، تمكنت كييف من تصدير نحو 1.1 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية في الأسبوع الماضي، تتضمن نحو 0.5 مليون طن من الذرة، و309 آلاف طن من القمح.

وأضاف التقرير، أن شحنات المنتجات الزراعية الأوكرانية عن طريق البحر، بلغت 10 ملايين طن خلال الثلاثة أشهر الماضية، إذ غادرت 430 سفينة بالفعل الموانئ، منها نحو 279 سفينة محملة بالذرة والقمح.