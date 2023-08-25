الموانئ المصرية تستقبل شحنات من الحبوب بواقع 108 آلاف طن

استقبلت الموانئ المصرية اليوم الجمعة قرابة 10 شحنات من الصب الجاف النظيف “الذرة، القمح”، لصالح القطاع الخاص، بواقع 108 آلاف طن، وذلك عبر موانئ دمياط والإسكندرية.

وفي هذا الصدد، استقبلت ميناء دمياط شحنة من القمح قدرها 3 آلاف طن، والوارد من أوكرانيا عبر ميناء دمياط لصالح شركة فرست جرين للاستيراد والتصدير.

كما استقبلت ميناء الدخيلة شحنة من القمح الروسي بواقع 5.3 ألف طن لصالح الشركة المصرية الفرنسية للتجارة والمطاحن.

كما استقلت ميناء الدخيلة شحنة من القمح الروسي لصالح شركة حورس للحبوب ومنتجاتها بواقع 21 ألف طن،وشحنة من الذرة بواقع 18 ألف طن والواردة من البرازيل لصالح شركة الواحة للأعلاف، وشحنة من الذرة البرازيلي بواقع 15.5 ألف طن لصالح شركة كوفكو اجري ايجيبت تريدنج ليمتد، بالاضافة الى شحنة من الذرة البرازيلي أيضا بواقع 13 ألف طن لصالح شركة الايمان للاعلاف.

واستقبلت ميناء دمياط شحنة من الذرة الروسي لصالح شركة عادل مصباح بواقع 3.4 ألف طن، بالاضافة الى شحنة من الذرة الاوكراني لصالح الشركة الدولية للانتاج الحيواني بواقع 3 آلاف طن، وشحنة من الذرة الاوكراني بواقع 4 آلاف طن لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة، والذرة الروماني بواقع 4.5 ألف طن لصالح شركة جرين انترناشيونال للاستيراد والتصدير.

كما استقبلت ميناء الدخيلة شحنة من القمح بواقع 6 آلاف طن لصالح شركة كواليتي جرين والواردة من أوكرانيا، إضافة إلى شحنة من الذرة الروماني لصالح شركة جرين إنترناشيونال بواقع 9.9 ألف طن.

وصرح رئيس مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية جيمس أوبراين، بأن بلاده ترى طرقا أخرى قابلة للتطبيق لتصدير الحبوب الأوكرانية غير ممر البحر الاسود، وذلك عبر المياه الإقليمية للبلاد، بجانب الطرق البرية الأخرى.

وقال “أوبراين”: “أعتقد أننا نرى أن هناك طرقًا صالحة عبر المياه الإقليمية لأوكرانيا وبرًا، ونهدف خلال الشهرين المقبلين للعودة إلى التصدير من أوكرانيا بمستويات ما قبل الحرب”.

يذكر أن أوكرانيا تدرس استخدام ممر التصدير على البحر الأسود، والذي تم اختباره حديثًا في زمن الحرب، لشحنات الحبوب بعد أن اتبعت سفن شحن أخرى أول إخلاء ناجح لسفينة على الطريق الأسبوع الماضي.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت عن إنشاء “ممر إنساني”، بجانب الساحل الغربي للبحر الأسود، وبالقرب من رومانيا وبلغاريا، وكانت سفينة حاويات ترفع علم هونج كونج عالقة في ميناء أوديسا منذ الغزو، قد سارت على الطريق الأسبوع الماضي دون أن تتعرض لإطلاق نار.