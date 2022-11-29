الموانئ المصرية تستقبل الأسبوع الجاري 238 ألف طن من القمح والذرة

تستقبل الموانئ المصرية 238 ألف طن من الصب الجاف النظيف ( القمح والذرة ) وذلك عبر موانئ دمياط والاسكندرية والدخيلة الاسبوع الجاري .

وفي هذا الصدد فمن المقرر ان تستقبل ميناء دمياط شحنة من الذرة البرازيلي بواقع 53 ألف طن لصالح شركة حورس للتجارة.

كما تستقبل هيئة السلع التموينية شحنة من القمح الروسي لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 63 ألف عبر ميناء دمياط أيضا.

كما تستقبل هيئة ميناء الاسكندرية شحنة من القمح الاوكراني بواقع 6 ألآف طن لصالح شركة جرين وايت للاستيراد والتصدير.

كما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الذرة البرازيلي بواقع 37.7 ألف طن لصالح شركة مناسك للاستيراد والتجارة، بينما تستقبل ميناء الدخيلة لنفس الشركة شحنة من الذرة البرازيلي أيضا بواقع 20 ألف طن.

كما تستود شركة مناسك للاستيراد والتجارة عبر ميناء الاسكندرية شحنة من الذرة البرازيلي بواقع 39 ألف طن، بالاضافة الى شحنة أخرى بواقع 20 ألف طن من الذرة البرازيلي أيضا عبر ميناء الدخيلة.

كانت قد كشفت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، في بيان، الاثنين أن قرابة 500 سفينة غادرت مواني البلاد تحمل المواد الغذائية إلى الأسواق الخارجية، وذلك ضمن اتفاقية الحبوب الزراعية المطبقة منذ الأول من أغسطس 2022.

وأوضح البيان، أنه منذ 1 أغسطس 2022، غادرت 501 سفينة مواني البلاد، والتي نقلت على متنها نحو 12.2 مليون طن من المواد الغذائية الأوكرانية متجهة إلى دول آسيا وأوروبا وإفريقيا، فيما غادرت المواني اليوم الأحد 7 سفن أخرى على متنها 248 ألف طن من المنتجات الزراعية إلى آسيا وأوروبا.

وأضاف أن هناك 19 شحنة مواد غذائية في موانئ أوديسا الكبرى، والتي ما زال يجرى تحميلها بكمية تبلغ 740 ألف طن من الغذاء الأوكراني، كما ستستقبل المواني 4 سفن اخرى لتحميل 105 ألف طن من المنتجات الزراعية.