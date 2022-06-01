الموانئ المصرية تستقبل أولى سفن الحبوب التابعة لهيئة السلع التموينية

تستقبل هيئة ميناء دمياط غدا الخميس شحنة من الذرة الأرجنتيني بواقع 68 ألف طن، وذلك لصالح شركة تريت لايت، كما تستقبل ميناء دمياط أيضًا أول شحنة من القمح خلال الموسم الحالي لصالح هيئة السلع التموينية، والتي تم استيرادها من بلغاريا بواقع 52 ألف طن، وذلك عبر السفينة وادي الكرم التابعة لشركة الملاحة الوطنية.

وبحسب بيانات هيئات الموانئ، فمن المقرر أن تستقبل الموانئ المصرية 316 ألف طن حتى يوم 6 يونيو المقبل، حيث تستقبل ميناء الإسكندرية يوم 5 يونيو الحالي شحنة من القمح الفرنسي لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك بواقع 62.9 ألف طن عبر السفينة اسنا .

كما تستقبل ميناء دمياط يوم 5 يونيو المقبل شحنة من الذرة، والتي تم استيرادها من البرازيل لصالح شركة ميدسوفتس للتجارة، بنحو 62.5 ألف طن ، بينما تستقبل ميناء الدخيلة يوم 6 يونيو شحنة من الذرة البرازيلي لصالح شركة كوفكو اجري ايجيبت تريدنج ليمتد بواقع 66 ألف طن.

كما تستقيل ميناء الدخيلة يوم 6 يونيو أيضًا شحنة من الذرة بواقع 5.5 الف طن لصالح شركة الاسكندرية للاستيراد والتصدير من جمهورية مولدوفا ” الواقعة بالبحر الأسود “.

يذكر أن الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزارعي أشار في تصريحات له، أن مصر لديها 23 منشأ معتمدا لاستيراد القمح حيث هناك تنويع المصادر لتلافي الاختناقات في السوقين الروسية الأوكرانية، كما تجري مفاوضات لاستئناف الواردات من الهند مع دخولها في حظر التصدير.

وأضاف أن مصر تلقت منذ عام طلبي الدولتين-باكستان والمكسيك – لتصبحا من موردي الأقماح للسوق المصرية، مشيرا إلى أن وحدة مكافحة الآفات ومعهد امراض النباتات بالوزارة تدرس الملف المرسل مؤخرا من الدولتين فيما يتعلق بالأمراض والتخزين وحجم الصادرات وغيرها.

وأكد على أن مصر تسعي حاليا للحصول على استثناء من دولة الهند التي اعتمدت من مصر كمنشأ مؤخرا، إلا أنها حظرت تصدير القمح قبل أيام مع إتاحة كميات قليلة منه للدول التي تسعي لضمان تحقيق الأمن الغذائي قائلا “لم يصل إلينا الموافقة حتي الآن مستدركا بأننا سنحصل عليها قريبا.

وأضاف العطار أنه يشارك في المراسلات مع الهند السفير وائل حامد سفير مصر بالهند ، وكذلك الوزير المفوض التجاري مصطفي شيخون رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بنيودلهي. كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلن مؤخرا عن اعتماد دولة الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح وفقا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.

وكشف العطار أن مصر منذ بداية اعتماد المنشأ الهندي منتصف مايو ، لم تصل لها سوي شحنة واحدة بقيمة 61 ألف طن، موضحا نجري اتصالات حالية مع نيودلهي التي أوقفت صادراتها من القمح بعد تضرر المحصول المحلي من المناخ وارتفاع سعره ، لكنها أتاحت كميات قليلة من إنتاجها الضخم للدول التي تبحث عن ضمان الأمن الغذائي.