الموانئ المصرية تحقق 7.64 مليون حاوية مكافئة خلال 2022

حققت الموانئ المصرية قرابة 7.6 مليون حاوية خلال 2022، مقابل 7.2 مليون حاوية خلال العام قبل الماضي 2021.

وتوزعت الحاويات بين 3.84 مليون حاوية واردة، بينما وبلغت الحاويات الصادرة 3.8 مليون حاوية.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الموانئ المصرية أن موانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والتي تضم ”شرق، وغرب بورسعيد، والسخنة” قد استقبلت 5 ملايين حاوية، مقابل 4.63 مليون حاوية، خلال العام قبل الماضي 2021.

بينما أظهرت بيانات هيئة ميناء دمياط وصول معدل تداول الحاويات، خلال العام الماضي، إلى 1.1 مليون حاوية، مقابل 1.08 مليون حاوية، تم تحقيقها خلال العام قبل الماضي 2021.

فيما وصلت معدلات تداول الحاويات في مينائى الإسكندرية والدخيلة، خلال 2022، إلى 1.48 مليون حاوية، مقابل 1.6 مليون حاوية، خلال العام قبل الماضي 2021.

ويتم تشغيل محطات الحاويات في الموانئ المصرية عبر شركات عديدة؛ منها 3 شركات حكومية و3 أجنبية.

وتشمل المحطات الحكومية وتابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، والتي تعمل بميناءي الإسكندرية والدخيلة بطاقة استيعابية تقترب من 2 مليون حاوية.

كما تعمل شركة دمياط لتداول الحاويات بميناء دمياط بطاقة استعابية تصل إلى 1.8 مليون حاوية، علاوة على بورسعيد لتداول الحاويات بميناء غرب بورسعيد بطاقة تصل إلى قرابة 1.5 مليون حاوية.

أما الشركات الأجنبية فتشمل قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد، وتصل طاقتها الاستيعابية 5.4 مليون حاوية، وشركة موانئ دبي العالمية بميناء العين السخنة بطاقة استيعابية تقترب من 3 ملايين حاوية، والإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية الصينية بطاقة استيعابية تزيد على 700 ألف حاوية.

وشهدت معظم المحطات أعمال تطوير، خلال العام الماضي، منها قيام شركة موانئ دبي العالمية بالانتهاء من تنفيذ محطة تداول الحاويات والبضائع بنظام “B.O.T” بتكلفة 550 مليون دولار متضمنة رصيفًا بحريًّا بطول 1350 مترًا، وساحة تداول بمساحة 640 ألف م.

كما انتهت شركة دمياط لتداول الحاويات بتطوير أرصفة جديدة 5 و6، حيث تقوم بتشغيل أربعة أرصفة بالميناء، علاوة على تكريك أرصفتها إلى 16 مترًا بعد أن كانت 14 مترًا عبر شركة بتروجيت، والمتوقع الانتهاء منها خلال العام الحالي.

وانتهت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، خلال العام الماضي، من تكريك المرحلة الاولى من الرصيف 96 بميناء الدخيلة بطول 400 متر، عبر شركة القناة للموانئ، كما انتهت المرحلة الثانية بطول 350 مترًا لشركة ديمي البلجيكية.