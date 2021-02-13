الموانئ المصرية تتداول 860 ألف طن من الصب الجاف

تداولت الموانئ المصرية 860 ألف طن في بضائع الصب الجاف النظيف وغير النظيف والتي تشمل الذرة والقمح والفحم خلال الأسبوع الماضي، مقابل 660 ألف طن ألف للأسبوع قبل الماضي.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري فقد بلغت تم تداول تلك البضائع عبر 29 سفينة ، والتي دخلت إلى موانئ الإسكندرية والدخيلة والأدبية وسفاجا ودمياط، مقابل 20 سفينة الأسبوع قبل الماضي.

وبلغت كميات الذرة قرابة 175 ألف طن مقابل 386 ألف طن الأسبوع قبل الماضي، وذلك عبر 5 سفينة مقابل 13 سفينة الأسبوع قبل الماضي، وذلك لصالح شركة كارجيل تريدينج إيجيبت، وشركة كوفكو أجرى إيجيبت تريدنج ليمتد، وشركة أويلز أند جرينز، وشركة أدم جرين .

كما استقبلت الموانئ المصرية 520 ألف طن من القمح مقابل 198 ألف طن خلال الأسبوع الماضي، وذلك لصالح كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، واسترا ليمتد ، والبسان للمطاحن والمصرية السويسرية للطحن وميديترانيو للتجارة، وشركة المناهرى للحبوب ومنتجاتها، وشركة ميدسوفتس .

بينما استقبلت الموانئ المصرية 6 سفن للفحم مقابل سفينة الأسبوع قبل الماضي، وكانت بكميات قد وصلت إلى 166 ألف طن مقابل 30 ألف طن فقط الأسبوع قبل الماضي.

وتركزت تلك الكميات في الدخول لمينائي الإسكندرية والدخيلة فقط، وذلك لصالح شركات الإسكندرية لأسمنت بورتلاند ، وبني سويف للأسمنت ، وشركة النهضة للأسمنت ، وأسمنت سيناء .

وأكدت مصادر فى الموانئ المصرية أن هناك تحسنا في المعدلات التي تستقبلها الموانئ من الصب الجاف، لتزيد عن 600 ألف طن بالرغم من سوء الأحوال الجوية.

وأرجعت المصادر تلك الزيادة لقيام هيئات الموانئ بتنفيذ عدد من المشروعات التي عملت على تخفيض زمن الانتظار خارج الميناء وفتح الموانئ أمام الملاحة في أوقات سرعة الرياح المتوسطة، خاصة موانئ دمياط والإسكندرية والدخيلة.