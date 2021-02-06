الموانئ المصرية تتداول 660 ألف طن من الصب الجاف

حققت الموانئ المصرية 660 ألف طن في بضائع الصب الجاف النظيف والغير النظيف والتي تشمل الذرة والقمح والسكر والفحم خلال الأسبوع الماضي، وذلك مقابل 800 ألف الأسبوع قبل الماضي.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري فقد بلغت تم تداول تلك البضائع عبر 20 سفينة، والتي دخلت الى موانئ الإسكندرية والدخيلة والادبية وسفاجا ودمياط، مقابل 21 سفينة الاسبوع قبل الماضي.

وبلغت كميات الذرة قرابة 386 ألف طن مقابل 297 ألف طن الأسبوع قبل الماضي، وذلك عبر 13 سفينة مقابل 8 سفن الأسبوع قبل الماضي، وذلك لصالح شركات كايرو ثري ايه، وفرست جرين للاستيراد والتصدير ، ولويس درايفوس ، ومناسك للاستيراد والتصدير ، والقطرية جروب للاستيراد والتصدير ، والإسكندرية للاستيراد والتصدير ، وفينوس انترناشونال .

كما استقبلت ميناء الدخيلة قرابة 48.5 ألف طن من السكر لصالح شركة السكر للصناعات التكاملية من البرازيل ، وذلك 108 ألف طن من السكر عبر سفينتين لصالح الشركة المتحدة للسكر موزعا على 60 ألف طن و48 ألف طن، الاسبوع قبل الماضي .

كما استقبلت الموانئ المصرية عبر الإسكندرية والدخيلة 198 ألف طن خلال الاسبوع الماضي، مقابل 240 ألف طن من القمح من الأسبوع قبل الماضي ، وذلك لصالح كلا من الهيئة العامة للسلع التموينية، واسترا ليمتد ، والبسان للمطاحن والمصرية السويسرية للطحن وميديترانيو للتجارة .

بينما استقبلت الموانئ المصرية سفينة من الفحم لصالح الشركة الدولية للفحم بحجم وصل الى 30 ألف طن ، وذلك مقابل 5 سفن تحمل الفحم الاسبوع قبل الماضي، والتي بلغت حمولتها 155 ألف طن لصالح شركات مصر للألمونيوم، والمصرية لبلوكات الانود الكربونية ،أسمنت أسيوط، ولافارج للأسمنت، وذلك عبر موانئ الأدبية وسفاحا والدخيلة.

وأكدت مصادر بالموانئ المصرية أن هناك تحسن في المعدلات التي تستقبلها الموانئ من الصب الجاف، لتزيد عن 600 ألف طن بالرغم من سؤ الأحوال الجوية.

وارجعت المصادر تلك الزيادة لقيام هيئات الموانئ بتنفيذ عددا من المشروعات التي من شأنها عملت على تخفيض زمن الانتظار خارج الميناء وفتح الموانئ أمام الملاحة في اوقات سرعة الرياح المتوسطة، خاصة موانئ دمياط والاسكندرية والدخيلة.