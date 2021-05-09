الموانئ المصرية تتداول 600 ألف طن من الصب الجاف الأسبوع الماضي

استقبلت الموانئ المصرية خلال الأسبوع الماضي قرابة 600 ألف طن من بضائع الصب الجاف النظيف (القمح ، والذرة)، إضافة إلى الصب غير النظيف من الفحم، مقابل 600 ألف طن تم تداولها الأسبوع قبل الماضي.

جاء ذلك عبر البيانات الصادرة عن قطاع النقل البحري بالإسكندرية؛ والمشرف على الموانئ المصرية، حيث وردت تلك البضائع لموانئ الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط وسفاجا عبر 16 سفينة، مقابل 17 سفينة الأسبوع قبل الماضي.

واستقبلت الموانئ المصرية قرابة 240 ألف طن من القمح، عبر 7 سفن، والتي كانت واردة من أوكرانيا، وروسيا، ورومانيا ، وذلك لصالح كل من شركة ميدسوفتس، وكوفكو أجري ايجيبت، حورس للحبوب، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبستان للمطاحن، والمصرية السويسرية للطحن، عبر موانئ الإسكندرية، والدخيلة ودمياط، مقابل 330 ألف طن تم تداولها الأسبوع قبل الماضي.

فيما استقبلت الموانئ المصرية، قرابة 234 ألف طن من الذرة، وذلك عبر 6 سفن فقط، والتي كانت واردة من أوكرانيا، ورومانيا، والأرجنتين، والولايات المتحدة، وذلك لصالح شركة فيوتشر جربنز، ومناسك للاستيراد والتصدير، وفرست جرين للاستيراد والتصدير، وأويلز أند جرينز ، وكوفكو أجري أيجيبت، وذلك عبر موانئ الدخيلة ودمياط والإسكندرية أيضا، مقابل 210 ألف طن تم تداولها الاسبوع قبل الماضي.

كما استقبلت الموانئ المصرية 123 ألف طن الفحم، وذلك عبر 3 سفن، والتي كانت عبر ميناء الإسكندرية.

وكانت السفينة الأولى لصالح شركة بورتلاند المنيا الوطنية للأسمنت والقادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بواقع 60 ألف طن ، بينما كانت حمولة السفينة الثانية 5 ألآف طن لصالح الإسكندرية للصناعات الوسيطة ماركوجيت، وكانت قادمة من روسيا، بينما استقبلت ميناء الإسكندرية أيضا 85 ألف طن لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف.