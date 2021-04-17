الموانئ المصرية تتداول 420 ألف طن من الصب الجاف الأسبوع الماضي

استقلبت الموانئ المصرية خلال الاسبوع الماضي قرابة 420 ألف طن من البضائع الصب الجاف النظيف ( القمح ، والذرة) ، بالاضافة الى الصب الغير نظيف من الفحم.

جاء ذلك عبر البيانات الصادرة عن قطاع النقل البحري بالإسكندرية؛ والمشرف على الموانئ المصرية، حيث وردت تلك البضائع لموانئ الإسكندرية، والدخيلة ، ودمياط عبر 16 سفينة .

واستقبلت الموانئ المصرية قرابة 227 ألف طن من القمح، وذلك عبر 9 سفن، والتي كانت واردة من أوكرانيا، وروسيا، واستراليا، وذلك لصالح كلا من شركة حورس للحبوب، وشركة روتس كوموديتيز، والهيئة العامة للسلع التموينية، وشركة البستان للمطاحن، وشركة افري فيجين للاستيراد والتصدير، المصرية السويسرية للطحن، وذلك عبر موانئ الإسكندرية، والدخيلة ودمياط.

فيما استقبلت الموانئ المصرية، قرابة 100.5 ألف طن من الذرة، وذلك عبر 4 سفن فقط، والتي كانت واردة من أوكرانيا، وصربيا، ورومانيا، والأرجنتين، وذلك لصالح شركة فرست جرين للاستيراد والتصدير، وروتس للتجارة، بالاضافة الى شركة كارجيل تريدينج، وذلك عبر موانئ الدخيلة ودمياط والإسكندرية أيضا.

كما استقبلت الموانئ المصرية 93.3 ألف طن من الفحم، وذلك عبر 3 سفن، والتي كانت لصالح شركة مصر بني سويف للأسمنت عبر ميناء الدخيلة بحمولة بلغت 63 ألف طن، كما استقبلت ميناء الإسكندرية سفينتين للفحم، كانت الاولى لصالح شركة لافارج للأسمنت مصر بحمولة بلغت 24.5 ألف طن وكانت واردة من أسبانيا، بالاضافة الى 5.2 ألف طن لصالح الشركة الدولية للفحم والفيرو الويز والتي كانت قادمة لروسيا عبر ميناء الإسكندرية.