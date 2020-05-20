الموانئ الجنوبية باقتصادية قناة السويس تستقبل 45 سفينة الأسبوع الماضى

أعلن المكتب الإعلامى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صحفي أن ميناء الأدبية التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الجنوبي) قد استقبل خلال الأسبوع الماضي حتى صباح اليوم عدد 27 سفينة ، وعدد 2 سفينة حاويات شحن وتفريغ على الأرصفة أمس .

كما أعلن ميناء العين السخنة التابع للهيئة الاقتصادية عن إجمالى حركة السفن في نفس الفترة والتي بلغت 18 سفينة، حيث سجل دخول 2 سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة فحم بحمولة 72398 طن فحم وعدد 14 سفينة حاويات بحمولة 482760 طنا ومن المنتظر دخول سفن جديدة خلال اليومين المقبلين.

وأشار المكتب الإعلامى فى بيان له إلى التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.